Najčešći prenos ide preko ruku osoblja, a najveći rizik imaju stariji, novorođenčad i pacijenti na intenzivnoj njezi

U Crnoj Gori bolničku infekciju dobije između pet i 15 odsto pacijenata, a najčešće se prenosi direktnim kontaktom, posebno preko ruku medicinskog osoblja, prenosi portal CDM.

Infekcije se mogu širiti i indirektno, putem instrumenata, površina i opreme, ali i vazduhom, medicinskim procedurama poput katetera, igala i operacija, kao i usljed loših uslova poput neadekvatne ventilacije i gužve u sobama, prenosi portal CDM.

Kako navode iz Institut za javno zdravlje Crne Gore, ruke su najčešći prenosilac infekcija u bolničkom okruženju.

Bolnička infekcija definiše se kao svaka infekcija koja nastane nakon najmanje 48 sati boravka u bolnici, a koja nije bila prisutna pri prijemu, prenosi portal CDM.

Najčešće su urinarne infekcije povezane sa kateterima (oko 40 odsto), zatim infekcije hirurških rana (25 odsto), respiratorne infekcije uključujući pneumonije (10 odsto), infekcije krvi i sepse (10 odsto), kao i druge infekcije, prenosi portal CDM.

Iz IJZ ističu da se uz adekvatne mjere broj ovih infekcija može smanjiti i do 30 odsto.

Uzročnici mogu biti bakterije poput Staphylococcus aureus i Escherichia coli, ali i virusi, gljivice i rjeđe paraziti, posebno kod imunokompromitovanih osoba, prenosi portal CDM.

Poseban problem predstavlja širenje bakterija otpornih na antibiotike, što dodatno otežava liječenje, upozoravaju iz IJZ.

Najugroženiji su novorođenčad, stariji od 60 godina, pacijenti na intenzivnoj njezi, kao i oni koji prolaze kroz invazivne medicinske procedure, prenosi portal CDM.