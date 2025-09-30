Barjaktarović Labović je za vršiteljku dužnosti direktorice imenovana u oktobru 2024. godine, a do tada je rukovodila Odeljenjem za nauku, projekte i međunarodnu saradnju u Institutu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Direktorica Instituta za javno zdravlje Snežana Barjaktarović Labović podnijela je ostavku na tu funkciju, potvrđeno je "Vijestima" iz više izvora.

Ona je na tu funkciju izabrana nakon što je Dragan Laušević podnio ostavku na mjesto direktora.