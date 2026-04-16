Izvor: MONDO/Mia Stanković

Agencija za sprečavanje korupcije najavila je kontrolu postupanja vršioca dužnosti direktora Instituta za javno zdravlje Ivana Samardžića i utvrđivanje da li je svojim činjenjem ugrozio javni interes, a nakon što im je Inspekcija rada proslijedila inicijativu kojom se taj rukovodilac optužuje za zloupotrebu položaja, kršenje propisa, mobing…

Istovremeno, Institut (IJZ) će, kako su “Vijestima” odgovorili iz Ministarstva finansija, kontrolisati i budžetska inspekcija jer su im kolege iz inspekcije rada takođe proslijedile inicijativu sa dijelom revizorskog izvještaja.

Iz inspekcije rada, međutim, nijesu odgovorili na to da li je pokrenut i okončan nadzor IJZ, koje mjere su preduzeli i šta su utvrdili.

U inicijativi, dostavljenoj i “Vijestima”, navodi se da se nepravilnosti odnose na zloupotrebe javnih sredstava, uključujući primanje poklona i opreme, isplate prekovremenih sati, selektivnu raspodjelu benefita i donošenje odluka koje ne služe interesu IJZ niti zaposlenih, dok se drugi dio dokumenta odnosi na posljedice tih odluka po zaposlene, uključujući i dva slučaja navodnog mobinga. Iz IJZ su “Vijestima” juče potvrdili da je inspekcija rada u prethodnom periodu sprovela nadzor o radu te ustanove.

“Ističemo da Institut za javno zdravlje dosljedno sprovodi sve zakonske procedure i ostaje posvećen očuvanju dostojanstvenog i stabilnog radnog ambijenta za sve zaposlene, a sve u cilju očuvanja ličnog i profesionalnog integriteta svakog zaposlenog”, navodi se u odgovoru.

U prijavi se vršilac dužnosti direktora optužuje za evidentirani visoki broj prekovremenih sati, u obimu koji je objektivno nemoguć za ostvarenje fizičkim prisustvom na radu, što je u jednom obračunskom periodu dovelo do toga da Ministarstvo finansija vrati dostavljene obračunske liste upravo zbog neutemeljenog i prekomjernog upisivanja.

“Po imenovanju, navedena praksa ne samo da nije obustavljena, već je dodatno intenzivirana. Evidentirani broj prekovremenih sati kontinuirano prelazi granice fizičke i psihičke izdržljivosti jednog lica, pri čemu su sati upisivani proizvoljno, bez jasnog osnova, kontrole i logičkog slijeda, a naročito su uočeni u periodima kada je direktor istovremeno bio odsutan sa radnog mjesta zbog službenih putovanja. Ovaj svoj postupak sprovodio je tako što je 32 sata prekovremenih isplaćivao kroz platne liste dok je ostalo isplaćivao preko odluke koju donosi”, piše u inicijativi.

U inicijativi se navodi da direktor IJZ ima pravo na stalnu upotrebu službenog vozila sa ili bez vozača, koje ne može prenijeti na drugo lice. Tvrdi se, međutim, da je vozačima naređeno da svakodnevno prevoze pomoćnicu direktora za medicinska pitanja, navodno suprugu bliskog rođaka, do Budve i nazad, čime se krši Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila IIJZ, a o čemu je donesena odluka u novembru prošle godine.

Navodi se da je, na osnovu poklona od operatera na koji IJZ ima pravo u iznosu od 4.500 eura godišnje, direktor iskoristio sredstva za pribavljanje telefona u iznosu od 1.800 eura, pri čemu nije evidentiran u osnovnim sredstvima ustanove.

“Napominjemo da se ovdje ne radi o nemarnosti, već o svjesnoj odluci direktora, koji je bio upoznat ko su osobe za kontakt sa predstavnikom Telekoma. Direktor je stoga isključivo zahtijevao direktnu komunikaciju, čime je ostvario ličnu korist, a ne u korist Instituta. Dodatno, činjenica da je svoj privatni telefon ustupio novopostavljenoj direktorici za medicinska pitanja, jasno pokazuje da je direktor namjerno izbjegao evidenciju Instituta i samim tim telefon prisvojio za ličnu upotrebu… Ovim postupkom, direktor je prekršio član 11 Etičkog kodeksa Instituta, čime je narušena principijelna transparentnost i odgovornost u upravljanju imovinom javne ustanove”, piše u inicijativi.

U inicijativi se tvrdi da je direktor fomirao komisiju nakon što je u okviru disciplinskog postupka obio fioku u kancelariji zaposlenog dotadašnjeg pomoćnika direktora, a zatim ga, nakon obijanja fioka i plakara, pozvao da u prisustvu komisije preuzme lične stvari, a o čemu je sačinjen i zapisnik komisije iz kojeg jasno proizilaze navedene činjenica i da je kompjuter nestao, a da nije omogućeno preuzimanje ličnih podataka, koji su se nalazili na računaru dotadašnjeg pomoćnika.

Ističe se da zaposleni trpe svakodnevne prijetnje i kontinuirani pritisak, što je rezultiralo otkazima i smjenama, ali i pokretanjem dvije prijave za mobing.

Iz Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) “Vijestima” su kazali da će pokrenuti postupak i zatražiti potrebnu dokumentaciju, na osnovu koje će se utvrditi da li postoji ugrožavanje javnog interesa, koje upućuje na postojanje korupcije.

“ASK je zaprimio prijavu 6.4.2026. godine. Uvidom u prijavu, utvrđeno je da je inicijativa prvobitno podnijeta Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, koje ju je potom proslijedilo Agenciji na dalju nadležnost. Dopis uz koji je prijava dostavljena ne sadrži zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru, niti raspolažemo informacijom da je isti sproveden”, piše u odgovoru. Iz Ministarstva finansija, u okviru kojeg radi budžetska inspekcija, odgovorili su da im je 7. aprila dostavljena inicijativa od inspekcije rada, na dalju nadležnost, sa anonimnom prijavom i dijelom revizorskog izvještaja.

“Budžetska inspekcija je razmotrila inicijativu, te će u narednom periodu, shodno prioritetima i planiranim inspekcijskim nadzorima u skladu sa Planom nadzora budžetske inspekcije za 2026. godinu, preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti, o čemu je obaviještena inspekcija rada u skladu sa zakonom”, piše u odgovoru.