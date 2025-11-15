Institut za javno zdravlje (IJZ) sprovešće naredne sedmice, u Savjetovalištu te zdravstvene ustanove i Drop in centrima nevladinih organizacija (NVO) Juventas i CAZAS, akciju testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Institut za javno zdravlje (IJZ) sprovešće naredne sedmice, u Savjetovalištu te zdravstvene ustanove i Drop in centrima nevladinih organizacija (NVO) Juventas i CAZAS, akciju testiranja na HIV i virusne hepatitise B i C.

Iz IJZ-a je saopšteno da tu akciju organizuju povodom Evropske nedjelje testiranja na HIV i virusne hepatitise, koja se obilježava od ponedjeljka do 23. novembra.

„Evropska nedjelja testiranja potiče od inicijative „HIV in Europe“ i sprovodi se od 2013, a od 2015. godine je proširena i na hepatitise“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da inicijativa obezbjeđuje platformu za razmjenu aktivnosti na polju unapređenja rane dijagnostike i terapije HIV-a i hepatitisa u evropskom regionu.

Iz IJZ-a su rekli da se i ove godine pridružuju organizacijama, institucijama i ključnim liderima širom Evrope u obilježavanju te inicijative, sa ciljem podizanja svijesti o značaju redovnog testiranja, ranog otkrivanja infekcija i pravovremenog započinjanja liječenja HIV, hepatitis B i hepatitis C infekcija, ali i drugih polno prenosivih infekcija.

„Broj osoba koje su kasno dijagnostikovane ili nijesu ni svjesne da su inficirane HIV-om i/ili virusnim hepatitisima je i dalje veoma značajan i potrebno je uložiti dodatne napore kako bi se testiranje učinilo pristupačnije onima koji su u najvećem riziku od infekcija i omogućilo rano započinjanje terapije“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da pravovremena dijagnoza i rano liječenje imaju, osim uticaja na pojedinca, i veliki javnozdravstveni značaj, jer se liječenjem smanjuje mogućnost prenošenja infekcije na neinficirane osobe.

“U cilju obilježavanja te akcije, IJZ, zajedno sa mrežom Savjetovališta za HIV u domovima zdravlja Bar, Budva, Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Kotor, Pljevlja i Herceg Novi, priprema nedjeljnu akciju savjetovanja i testiranja na HIV i hepatitise”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ-a su rekli da akciju testiranja sprovode od ponedjeljka do 23. novembra u prostorijama Savjetovališta za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje u Centru za kontrolu i prevenciju zaraznih bolesti i na terenu – u Drop in centrima NVO koje pružaju preventivne servise populacijama u povećanom riziku.

Oni su kazali da je testiranje na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis besplatno, kao i da nije potrebna zdravstvena knjižica.

Za testiranje se, kako su naveli, koristi uzorak krvi iz jagodice prsta, vrši se brzim testovima i rezultati su gotovi za najviše 30 minuta.

Izvor: Institut za javno zdravlje Crne Gore