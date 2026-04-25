Škole traže rješenja zbog velikog broja prijava, nadležni poručuju – sva djeca će biti upisana

U osnovnim školama na Zabjelu termini za testiranje budućih prvaka popunjeni su svega nekoliko dana nakon početka upisa, zbog povećanog broja prijavljene djece, dok su uprave škola u komunikaciji sa nadležnim institucijama kako bi pronašle adekvatno rješenje, prenosi portal Vijesti.

U OŠ Oktoih svi termini bili su popunjeni već 5. aprila, samo pet dana nakon početka upisa, a ubrzo je ista situacija zabilježena i u OŠ Vuk Karadžić Podgorica, prenosi portal Vijesti.

Iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija saopšteno je da nemaju podatke da li se sličan problem pojavio u drugim školama u Podgorici, ali su naglasili da će sva djeca biti upisana, što je zakonska obaveza.

Direktor OŠ Oktoih Ljubo Ćeranić kazao je da je broj prijavljenih učenika višestruko premašio projektovani kapacitet škole od 800 mjesta. Kako je naveo, broj prvaka ove godine biće za više od 25 odsto veći u odnosu na broj učenika koji završavaju deveti razred, što dodatno otežava organizaciju nastave.

„Iako bi realan limit bio pet odjeljenja, škola praktično duplira broj odjeljenja kako bi izašla u susret djeci sa našeg upisnog područja“, rekao je Ćeranić, dodajući da se ulažu maksimalni napori da se testiranje sprovede čim se obezbijede dodatni uslovi, prenosi portal Vijesti.

On je istakao da će izgradnja novog paviljona, planirana za februar 2027. godine, dugoročno poboljšati uslove rada, ali da problem preopterećenosti ostaje zbog intenzivne gradnje i naseljavanja Zabjela.

Slična situacija je i u OŠ Vuk Karadžić Podgorica, koja ima kapacitet za 120 prvaka, a do sada je prijavljeno 115 djece, uključujući deset učenika iz romske populacije. Direktorica škole Marija Lazarević kazala je da je planirano formiranje pet odjeljenja sa po oko 24 učenika, uz rezervisana mjesta za djecu sa smetnjama u razvoju.

„Ovakva organizacija omogućava kvalitetnu nastavu i podstiče inkluziju“, istakla je Lazarević, naglašavajući da su u kontaktu sa okolnim školama kako bi se pronašlo najbolje rješenje za raspodjelu učenika.

Testiranje u toj školi traje od 6. aprila do 20. maja, nakon čega će biti otvoreni dodatni termini za djecu koja nijesu obavila proceduru, a očekuje se i da će za dio mališana biti preporučeno odlaganje upisa u skladu sa njihovim razvojnim potrebama.