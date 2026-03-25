Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija Crne Gore usvojilo je novi pravilnik o bodovanju kandidata za zapošljavanje u prosvjeti, čime se uvodi jasno definisan sistem vrednovanja do 100 bodova. Ovim aktom, sekretar ministarstva Marko Šljukić naglasio je, u Bojama jutra na TV Vijesti, da je cilj spriječiti zapošljavanje po političkoj, rodbinskoj ili ličnoj liniji.

„Ovo je naš odgovor na sve kritike da se zapošljavanje u prosvjeti dešava mimo kriterijuma i standarda. Sada jasno znamo kako se vrednuje svaki kandidat“, izjavio je Šljukić.

Prema novom pravilniku, kandidati će biti bodovani prema nekoliko ključnih kriterijuma. Prosječna ocjena sa studija nosi do 40 bodova, dok dužina studiranja može donijeti do 15 bodova. Pozicija univerziteta na međunarodnim rang-listama vrednuje se sa do 20 bodova, a intervju nosi do 25 bodova. Intervju je, inače, podijeljen na tri segmenta: pedagoške sposobnosti, koje nose 12 bodova, motivaciju i profesionalni razvoj, koji vrijede 7 bodova, te komunikacione vještine, koje se vrednuju sa 6 bodova.

Radomir Božović, predsjednik Sindikata prosvjete, pozdravlja donošenje pravilnika, ističući da su godinama tražili uvođenje ovih kriterijuma, ali napominje da sindikat nije bio konsultovan tokom izrade pravilnika.

„Sindikat nije bio pozvan ni konsultovan, što nije u redu. Mi smo bili najglasniji da se ovakav sistem uvede“, kazao je Božović. Dodaje da je novi pravilnik bolji nego da ga uopšte nemamo. Ipak, smatra da bi mogao biti unaprijeđen uvođenjem dodatnih kriterijuma, kao što su dužina rada na određeno i vrijeme čekanja na birou.

Šljukić smatra da je novi sistem koncipiran tako da obezbijedi objektivnost u zapošljavanju.

„Komisija u svakoj školi ima tri člana, a njeno bodovanje čini tek četvrtinu ukupnih bodova. Kandidati sa visokim prosjekom i diplomom relevantnog fakulteta teško da mogu biti obespravljeni“, zaključio je Šljukić.