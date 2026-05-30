"Vidjeli smo snimke NLO-a": Stiven Spilberg šokirao izjavom o vanzemaljcima (Video)

Jedan od najvećih holivudskih reditelja, Stiven Spilberg, iznenadio je kada je u podkastu "IMO" rekao Mišel Obami da veruje da život postoji izvan Zemlje, raspravljajući o svom predstojećem NLO trileru "Disclosure Day", koji istražuje da li su vanzemaljci već među nama.

Reditelj filmova Jaws, Schindler's List i E.T. the Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, nalazi se u centru pažnje zbog svog najnovijeg ostvarenja „Disclosure Day“, u kojem glavne uloge tumače Josh O'Connor i Emily Blunt.

Blant igra meteorološkinju koja se uživo uključuje u televizijski program u Kanzas Sitiju, kada je iznenada obuzme misteriozna vanzemaljska sila. O’Konor joj se pridružuje kao lik koji vjeruje da postoji vanzemaljski život i odlučan je da ostatku svijeta otkrije istinu o životu izvan Zemlje.

Spilberg je i ovoga puta okupio zvjezdanu glumačku postavu, pa se ovom dvojcu u filmu pridružuju Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell i Henry Lloyd-Hughes.

Reditelj se u posljednjem trejleru direktno obraća pred kamerom rekavši:

„Sada sam mnogo skloniji da vjerujem da nijesmo jedina inteligentna civilizacija u svemiru nego što sam bio kada sam snimao ‘Bliske susrete treće vrste’.“

„Ovo je priča o nama. Svima nama, suočenima sa najizuzetnijim događajem u ljudskoj istoriji. Govorio sam sebi: ne bi li bilo divno kada bi sve ovo bilo istina? A sada razmišljam: ne bi li bilo divno da ljudi znaju da je sve ovo istina?“

Nakon što su fanovi ostali zatečeni njegovim riječima i onim što one znače, u Obaminom podkastu je pojasnio da je vidio dokaze da vanzemaljci zaista postoje, prenosi Jutarnji.hr.

„Barak je bio u pravu kada je rekao da vjeruje da postoji život tamo negdje. Mislim da je matematički i naučno nemoguće da tamo nema života.“

Nastavio je govoreći kako film ne raspravlja samo o tome postoji li život izvan Zemlje, već i o tome da li su napredne civilizacije već stigle na Zemlju.

„Veliko pitanje ostaje – da li su ikada došli ovamo? Ili je drugo pitanje – da li su sada ovdje? I to je pitanje na koje moj film pokušava da odgovori.“

Za novi film inspirisalo ga je interesovanje za izvještaje o NLO-ima iz stvarnog života i savremeni vladin termin UAP, odnosno neidentifikovani anomalni fenomeni.

„Nijesam se baš bavio tom temom gotovo 50 godina. Mnogo toga u ‘Bliskim susretima’ sam izmislio. Ali u ‘Disclosure Day’ ima mnogo toga za šta zapravo ne osjećam da sam morao da izmislim.“

Spilberg je rekao da se njegova radoznalost pojačala nakon izvještaja mornaričkih pilota i snimaka nastalih infracrvenim sistemima.

„Bila je to priča o tome šta su piloti mornarice fotografisali svojim FLIR sistemima, svojim infracrvenim sistemima usmjerenim unaprijed – NLO, koji se sada naziva UAP. Nekako mi se više sviđa termin neidentifikovani leteći objekat. Znam da mi se NLO više dopada nego UAP“, rekao je.

Spilberg je rekao i da film zamišlja šta bi se dogodilo kada bi javnost sve saznala odjednom.

„Naš film govori o tome šta bi se dogodilo kada bi sve te informacije bile otkrivene istovremeno. Kako bi to uticalo na sve? Priča je zapravo o pokušaju da se spriječi bilo kakvo otkrivanje. I zato je veliki dio ovog filma divlja, neumoljiva potjera“, pojasnio je.

Kada ga je bivša prva dama pitala o njegovom interesovanju za život izvan Zemlje, Spilberg je rekao da je projekat nastao iz radoznalosti.

„Istina je tamo negdje“, rekao je Spilberg. „I mislim da je istina sada ovdje.“

Film već ima odlične kritike, što djeluje kao povratak u formu za Spilberga nakon nekoliko godina van blokbaster scene.