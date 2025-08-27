Iz Udruženja roditelji poručuju da su dobili veliki broj upita od roditelja, te da očekuju jasne smjernice.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Zavod za školstvo preporučio je osnovnim školama u Crnoj Gori da u ovom trenutku odlože planirane ekskurzije u Srbiju ili da osmisle alternativne rute. Kao razlog navedena je aktuelna situacija u toj zemlji, a dopis je upućen svim osnovnim školama.

Savjeti roditelja iz više škola prethodno su izrazili zabrinutost povodom organizovanja putovanja, zbog čega se Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obratilo Ministarstvu vanjskih poslova, navodi Radio Crne Gore.

Iz Udruženja roditelji poručuju da su dobili veliki broj upita od roditelja, te da očekuju jasne smjernice.

„Roditelji žele da znaju šta da rade i kako da se postupa kada ekskurzije krenu već od septembra. Ova situacija nas ponovo podsjeća da se ovim pitanjem moramo mnogo ozbiljnije pozabaviti nego do sada“, kazala je za Radio Crne Gore Kristina Mihailović iz Udruženja roditelji.

Direktorka podgoričke Osnovne škole „Oktoih“ Jasna Radović poručuje da će poštovati preporuke Zavoda i da će sve odluke donositi u korist djece.

„U kontaktu sa agencijama koje planiraju putovanja dobili smo informaciju da je moguće promijeniti pravac i da alternativna destinacija može biti Sarajevo, Mostar ili Trebinje. Brzo ćemo, uz pomoć Savjeta roditelja, doći do odgovarajućeg rješenja kako djeca ne bi imala nikakve posljedice“, kazala je Radović.

Ona dodaje da vjeruje da će roditelji imati razumijevanja i da će ekskurzije biti održane, ali sa izmijenjenim rutama.

Zavod za školstvo, od kojeg su mediji tražili dodatna pojašnjenja, nije odgovorio na upite povodom ove teme.