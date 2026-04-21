Suđenja su u toku u šest predmeta, dok je šest lica već osuđeno nakon okončanja postupka

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici (ODT) formiran je 121 predmet i procesuirano isto toliko lica zbog sumnje da su falsifikovali obrazovne isprave. To je juče iz ODT-a saopšteno za "Dan" na pitanje koliko je predmeta formirano, odnosno lica procesuirano po krivičnim prijavama Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) u ovoj i prethodnoj godini.

" Suđenja su u toku u šest predmeta, dok je šest lica već osuđeno nakon okončanja postupka", naveli su iz ODT-a.

Na pitanja o kaznama za ovo krivično djelo, iz podgoričkog Osnovnog tužilaštva podsjećaju da je članom 412 Krivičnog zakonika Crne Gore propisano da "ko napravi lažnu ili izda neistinitu ispravu ili preinači pravnu ispravu u namjeri da se takva isprava upotrijebi kao prava ili ko takvu lažnu ili neistinitu ispravu upotrijebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe, kazniče se zatvorom do tri godine".

" Ako je djelo iz stava jedan ovog člana učinjeno u pogledu isprave, testamenta, mjenice, čeka, javne ili službene ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona, učinilac će se kazniti zatvorom od tri mjeseca do pet godina", navode iz ODT-a.

Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je u periodu od novembra 2023. do danas podnijelo 171 krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv lica za koja se sumnja da su za nostrifikaciju (priznavanje stranih obrazovnih isprava) dostavila falsifikovane obrazovne isprave. Ove godine je podneseno 17 prijava.

Prema podacima koje je "Dan" ranije objavio, u toku 2023. podnijeto je 28 krivičnih prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovne isprave. Godinu kasnije broj prijava porastao je na 38. Tokom 2025. godine, MPNI je podnijelo krivične prijave protiv 88 lica.

Kada se pogledaju podaci o prijavama po nivou obrazovanja, najviše sumnjivih diploma tokom 2024. godine bilo je iz srednjih škola, a najmanje sa ustanova visokog obrazovanja.

" Bilo je pet prijava zbog sumnje u falsifikat inostranih obrazovnih isprava nivoa osnovnog obrazovanja, 31 prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovnih isprava nivoa srednjeg obrazovanja i dvije prijave zbog sumnje u falsifikat obrazovnih isprava nivoa visokog obrazovanja " pokazuju podaci Ministarstva prosvjete.

U toku 2023. godine podnijeto je 14 prijava zbog sumnje u falsifikat inostranih obrazovnih isprava nivoa srednjeg obrazovanja i isto toliko prijava zbog sumnje u falsifikat obrazovnih isprava nivoa visokog obrazovanja, od čega čak 11 obrazovnih isprava potiče sa javnih ustanova visokog obrazovanja, a tri sa privatnih.

"Dan" je nedavno objavio i podatke da je Alternativa Crna Gora u posjedu obrazovne isprave i rješenja o priznavanju iste, za jedno zaposleno lice u Kliničkom centru Crne Gore, a ta dokumentacija pokazuje da je diploma priznata na osnovu uvjerenja o diplomiranju mjesecima prije završetka fakulteta u BiH. Takođe, objasvili smo i informacije portala u BiH o preregistraciji Visoke škole za primijenjene i pravne nauke "Prometej" iz Banjaluke u firmu.