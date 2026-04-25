Podgorički odbornik istovremeno bio i član odbora direktora „To Montenegra“, postupci još traju

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) još prije godinu obavijestila je Vladu Crne Gore da podgorički odbornik Mitar Šušić ne može istovremeno obavljati funkciju odbornika i biti član Odbora direktora državne kompanije „To Montenegro“, ali odgovor nadležnih nije stigao, prenose Vijesti.



Iz ASK-a su naveli da su 3. aprila 2025. godine dostavili odluku Vladi, uz zahtjev da ih u roku od 60 dana obavijesti o preduzetim mjerama, ali do danas nijesu dobili povratnu informaciju, prenose Vijesti.



Agencija je ranije utvrdila da je Šušić prekršio Zakon o sprečavanju korupcije, jer nije podnio ostavku na jednu od funkcija u zakonskom roku od 30 dana od imenovanja u Odbor direktora „To Montenegra“.

Kako su pojasnili iz ASK-a, protiv Šušića je pokrenut i prekršajni postupak pred Sudom za prekršaje u Podgorici, koji još nije okončan, dok je on u međuvremenu podnio tužbu Upravnom sudu protiv odluke Agencije, prenose Vijesti.

Prema ranijim podacima, Šušić je tokom prošle godine ostvario prihode veće od 64.000 eura. Kao odbornik u Skupštini Glavnog grada primao je oko 475 eura mjesečno, dok je kao član Odbora direktora državne kompanije zaradio više od 10.000 eura.



Najveći dio prihoda ostvario je kroz advokatsku djelatnost, od koje je, prema imovinskom kartonu, zaradio oko 57.600 eura tokom prošle godine, prenose Vijesti.