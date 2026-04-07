Državni avio-prevoznik "ToMontenegro" nije poskupljivao cijene voznih karata iako im je gorivo za avione - trenutno duplo skuplje.

Ako cijene na tržištu naftnih derivata ostanu na ovom nivou i tokom ljeta, ova firma će korigovati cijene ali očekuju da to bude neosjetno za putnike.

To se moglo čuti na konferenciji za medije na kojoj je "ToMontenegro" predstavio rezultate iz prošle i najavio planove za ovu godinu.

Izvršni direktor "ToMontenegro" Vuk Stojanović je kazao da je kriza na Bliskom istoku povećala cijene avio-goriva za 115 odsto, te da će ako situacija potraje, firma biti izložena dodatnom trošku od kog ne može da se brani.

"Krajnje je besmisleno kompenzovati troškove goriva od putnika i to je naš stav. Ukoliko gorivo bude držalo ovako visoke cijene i tokom ljetnje sezone, mi ćemo morati da reagujemo na određeni način pri čemu će to biti minimalno i cijenimo da će biti neosjetno. Nismo reagovali dok svi iz regiona jesu i imate našu kartu po istim cijenama. Korekcije neće biti značajne i biće prilagođene putnicima", kazao je Stojanović, pišu Vijesti.

Upitan o statusu aviona “Čarli”, koji je već godinama prizemljen i neupotrebljiv na podgoričkom aerodromu, on je naglasio da će vrijeme pokazati da li se može koristiti te da njihovu volju za upotrebom te letjelice, dijeli i premijer Milojko Spajić.

"Na tome se radi, pokušava se ustanoviti da li je "Čarli" letjelica koja može biti plovidbena. Ja sam ubijeđen da može. Nemojte se iznenaditi ako u sezoni 2027. bude u floti "ToMontenegra", dodao je Stojanović.

O avionu koji je trenutno zbog na servisu u Poljskoj, kazao je da njegov povratak očekuju tokom sljedeće sedmice jer je bilo kašnjenja, zbog manjkova u tamošnjem stručnom osoblju. Stojanović je naglasio da su ova kašnjenja standardna.

Dodao je i da će se prijaviti na Vladin tender za PSO rute, te da bi pobjeda na ovom tenderu kompaniji donijela rekordan promet...

Stojanović je kazao da su prošle godine prevezli 510.000 putnika, bez 100.000 putnika iz Rusije, i da rade kao "Montenegro airlines" u najboljim danima. Istakao je da su duplirali flotu, posluju sa profitom i ostvaruju značajne rezultate sa 200 do 220 zaposlenih i sezonaca tokom sezone, prenose Vijesti.

Naglasio je da su prilagodili cijene karata pa imaju popunjenost sjedišta od 78 odsto a trenutno i višu, pa im je i broj prevezenih putnika viši nego u aprilu prošle godine...

Predsjednik Odbora direktora "ToMontenegro" Tihomir Dragaš je kazao da je firma stabilna, da raste i da za razliku od ranije, tri godine u nizu posluju sa profitom. Dodao je da su u julu 2025. u flotu dodali još jedan avion kroz zakup, pa će uskoro i da ga kupe - čime će poslovati sa tri u sopstvenom vlasništvu.

Istakao je da su obezbijedili sve uslove i saglasnosti za kupovinu, te da su dobili ponude banaka i trenutno pregovaraju o kupovini.

"Tako da ćemo imati flotu u našim rukama, što omogućava veću efikasnost i operabilnost", naglasio je on i dodao da imaju unapređenu aplikaciju, sajt i online check-in.

Dragaš je istakao da od juče radi i kontakt centar, gdje sa putnicima mogu da komuniciraju putem više društvenih mreža, ali i da će njihov čet-bot uskoro moći da pravi rezervacije karata za putnike i dostavlja im linkove za plaćanje putem mejla. Najavio je da će uskoro imati i audio-bota, pišu Vijesti.

Finansijski direktor "ToMontenegra" Rade Jokanović je naglasio da su prošlu godinu završili sa profitom od 1,3 miliona eura, što je 151 odsto bolji rezultat nego 2024.

Dodao je i da su racionalizovali troškove bez da je trpio kvalitet, tako što su uveli promjene u sektoru keteringa, zakupa poslovnih prostora i osiguranja, pa je likvidnost kompanije stabilna, nema zaduženja, a poslovanje u svim sektorima bolje nego ranije...