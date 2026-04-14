Šef kluba odbornika Nove srpske demokratije Mitar Šušić prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije da je lani zaradio više od 64.000 eura.

Prema izvještaju o imovini i prihodima za prošlu godinu, dostupnom na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije (ASK), kao odbornik u podgoričkom parlamentu Šušić je primao naknadu od 475 eura mjesečno, a kao član Odbora direktora državne komanije “To Montenegro” ukupno 10.440 eura za prošlu godinu. Od advokature je, stoji u njegovom imovinskom kartonu, lani zaradio ukupno 57.600 eura, pišu Vijesti.

Šušić je prijavio da je naslijedio oko 200.000 metara kvadratnih zemljišta, ali i polovinu kuće. Jedini je vlasnik kuće od 360 metara kvadratnih i stana od 56 kvadrata. Na tekućim računima ima 41.000 eura.

Šef kluba odbornika Pokreta za Podgoricu (PzPG) Miloš Krstović saopštio je Agenciji da je njegova odbornička naknada iznosila 400 eura mjesečno, dok je u Skupštini Crne Gore, gdje je zaposlen, zarađivao 1.407 eura. Prema imovinskom kartonu, Krstović je i kreditno zadužen kod jedne banke u iznosu od 100.000 eura.

Šef Demokratske narodne partije (DNP) u gradskom parlamentu Vladimir Bulatović prijavio je Agenciji da je za obavljanje svoje odborničke funkcije dobio naknadu koja je ukupno iznosila 3.000 eura.

Kao zamjenik generalnog sekretara u Skupštini Crne Gore imao je platu u rasponu od 1.296 do 1.769 eura. Bulatović je, piše u njegovom izvještaju, član i više odbora u lokalnom parlamentu.

Mitar Paunović, lider Demokrata u gradskom parlamentu, prijavio je da je obavljajući tu funkciju prošle godine ukupno zaradio 3.000 eura. On je savjetnik potpredsjednika Vlade Crne Gore, a na toj poziciji primao je platu od 719 do 1.223 eura. Naknada na osnovu prisustva odbornika sklapanju braka, piše, bila je od 25 do 150 eura. I Paunović je kreditno zadužen.

Predsjednica Skupštine glavnog grada Jelena Borovinić Bojović lani je zaradila gotovo 43.000 eura, dok je njen suprug Dragan Bojović, poslanik u državnom parlamentu, tokom 2025. prihodovao gotovo 30.000 eura.

Prema podacima sa sajta Agencije, Borovinić Bojović je za predsjedavanje Skupštinom zarađivala u rasponu od 1.729 do 2.283 eura, dok je od članstva u nekoliko gradskih komisija ukupno inkasirala 550 eura. Prijavila je i prihod od neisplaćenih odborničkih nadoknada u iznosu od 5.475 eura, prenose Vijesti.

U Kliničkom centru Crne Gore (KCCG) zaradila je nešto više od 8.500 eura tokom prošle godine, a kroz rad u jednoj podgoričkoj privatnoj klinici dodatnih 2.750.

Predsjednica gradskog parlamenta prijavila je da je vlasnica dva pašnjaka, stana i kuće u izgradnji, koje je kupila u periodu od 2019. do 2022, ali da je kreditno zadužena u izosu od 65.000 eura.

Dragan Bojović je kao poslanik u Skupštini Crne Gore lani zarađivao od 1.752 do 2.114 eura, a jedan je od vlasnika dijela kuće, dvorišta, njiva i kamenjara, koje je naslijedio.

Šefica kluba odbornika Pokret Evropa sad (PES) Anđela Mićović prijavila je ASK-u odborničku naknadu koja se kretala od 250 do 300 eura. Ona je prijavila i naknadu za sklapanje brakova u iznosu od 75 do 300 eura. Prema podacima koje je dostavila Agenciji, Mićović je u preduzeću u kojem je zaposlena lani ukupno zaradila 15.288 eura. Mićović je vlasnica polovine kuće od 169 metara kvadratni, a i kreditno je zadužena.

Šef kluba Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Klikovac je, prema podacima objavljenim na sajtu ASK, lani dobio naknadu za odborničku funkciju u ukupnom iznosu od 3.600 eura. Klikovac je saopštio Agenciji i da je od redovnog posla stekao zaradu koja je mjesečno iznosila 1.200 eura. Prijavio je i da je dobijao honorar u iznosu od 350 eura, a otplaćuje dva kredita.

Odbornik Evropskog saveza u gradskom parlamentu Miloš Mašković otkrio je ASK-u da mu je ukupna odbornička naknada sa varijabilama iznosila 3.600 eura. Član je u više gradskih odbora, a u imovinskom kartonu je istakao da je 2024. godine kupio stan, za šta se kreditno zadužio 65.000 eura.

Mugoša na tekućim računima ima više od 37.000 eura

Odbornik Stranke Evropskog progresa (SEP) Ilija Mugoša prijavio je Agenciji za sprečavanje korupcije da je igrajući futsal lani ukupno dobio 5.629 eura. Nadoknada za učešće u naučno-istraživačkom projektu, stoji u njegovom izvještaju, iznosila je 3.236 eura, pišu Vijesti.

Mugoša je vlasnik dva stana od 75 i 50 kvadrata, kao i dvije livade od 1.775 i 500 metara kvadrdatnih, koje je kupio u periodu između 2020. i 2024. godine. Prijavio je i dva tekuća računa - na jednom ima 959, a na drugom 36.681 eura.

Odbornik Pokreta Preokret Srđan Perić prijavio je da mu je, tokom prošle godine, odbornička naknada mjesečno iznosila 250 eura.

U imovinskom kartonu piše da je na sopstveni bankovni račun uplatio 4.900 eura. Perić je, prema kartonu, od 2006. godine i vlasnik garsonjere. Prijavio je ASK-u i da na jednom tekućem računu ima 2.100 eura.