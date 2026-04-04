Grad čeka stav Ministarstva javne uprave, roditelji na čekanju pred početak upisa

Odluka o subvencionisanju dijela troškova produženog boravka u Podgorici našla se u pravnoj nedoumici zbog usvajanja dva kontradiktorna amandmana, pa će konačan stav dati Ministarstvo javne uprave, prenosi Portal Dan.

Zamjenica gradonačelnika Podgorice Nađa Ljiljanić kazala je da trenutno nije jasno da li se odluka može primjenjivati ili je potrebno njeno dodatno usklađivanje.

„Nalazimo se u pravnoj nedoumici da li odluka može da se sprovodi ili treba da se izmijeni, te od Ministarstva javne uprave očekujemo odgovor u najkraćem roku“, rekla je Ljiljanić, prenosi Portal Dan.

Problem je nastao nakon sjednice Skupštine Glavnog grada 19. marta, kada su usvojena dva amandmana na isti član – jednim su subvencije povećane na 150 eura, dok je drugim predviđeno povećanje na 190 eura, iako se odnosi na već izmijenjeni dio teksta.

Prema riječima Ljiljanić, postoje različita tumačenja – jedni smatraju da je odluka primjenjiva, dok drugi tvrde da nije, a najviše trpe roditelji djece koja treba da koriste ovu mjeru, prenosi Portal Dan.

Dodatni problem predstavlja amandman kojim se omogućava da subvencije dobiju i djeca iz drugih opština, za koji Ljiljanić tvrdi da je neustavan.

„Moramo dobiti mišljenje Ministarstva javne uprave. Svako drugo izjašnjenje nije adekvatno“, naglasila je ona.

Kako prenosi Portal Dan, upis prvaka je već počeo, ali prijave za subvencije još nijesu, upravo zbog ove pravne nejasnoće.

Ljiljanić navodi da postoji više opcija – da se primijeni jedan od amandmana, oba zajedno ili da se odluka poništi i donese nova.

Ona je istakla da odluka nije diskriminatorska, iako se odnosi samo na djecu koja pohađaju privatne produžene boravke, objašnjavajući da sve škole nemaju mogućnost organizovanja besplatnog boravka sa obrokom.

„Ovo je prva ovakva subvencija na teritoriji države“, kazala je Ljiljanić, prenosi Portal Dan.

Dodala je i da Pokret za Podgoricu neće podržati povećanje cijena legalizacije objekata za 20 odsto, ocjenjujući da bi to bio dodatni teret za građane.

Takođe je apelovala na Ministarstvo prosvjete da kontroliše eventualno povećanje cijena produženih boravaka, kako bi ono bilo opravdano i u skladu sa kvalitetom usluge.

Ljiljanić očekuje da će Glavni grad u saradnji sa Ministarstvom prosvjete uskoro potpisati novi memorandum o saradnji koji će obuhvatiti ulaganja u školsku i sportsku infrastrukturu, prenosi Portal Dan.