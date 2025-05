Iz Uprave policije (UP) saopšteno je da su podnijete tri krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju zbog, kako se sumnja, protivpravne isplate subvencija, čime je budžetu Crne Gore pričinjena materijalna šteta u iznosu od 353.203 eura.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, u saradnji sa službenicima Poreske uprave, Odsjeka za elektronsku fiskalizaciju, u sklopu akcije kodnog naziva “Lockdown”, podnijeli su danas tri krivične prijave Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koje se odnose na otkrivanje i krivično procesuiranje fizičkih i pravnih lica koja svojim prevarnim radnjama, dovode u zabludu službenike Zavoda za zapošljavanje – Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi im se u cilju u sticanju protivpravne imovinske koristi, vršile isplate subvencija za lica sa invaliditetom”, kazali su iz policije.

Prva krivična prijava je podnesena protiv knjigovodstvene agencije “C.F.” d.o.o. Bijelo Polje i izvršnog direktora B.M. (46), iz toga grada, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prevara u obavljanju privredne djelatnosti u produženom trajanju, krivično djelo falsifikovanje isprave u produženom trajanju i krivično djelo lažan bilans u produženom trajanju.

Sumnja se da je B.M. izvršio krivična djela na način što je, postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “C.F.” d.o.o. Bijelo Polje, u svojstvu izvršnog direktora, kontinuirano od 2019. do 2025. godine (zaključno sa istom), u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i pomenuto pravno lice, dostavljao Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za pet zaposlenih.

“Kako bi im na ime subvencija za osobe sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun pomenutog pravnog lica, iako fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, i sačinjavao lažne godišnje finansijske izvještaje, odnosno bilanse uspjeha za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu u cilju prikrivanja finansijske dobiti, čime je za sebe i ovo pravno lice ostvario protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 183.970 eura, a na štetu budžeta Crne Gore”, rekli su iz UP.

Druga krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica “K.S.” d.o.o. Bijelo Polje, izvršnog direktora Lj.K. (46) i knjigovođe B.M. (44), iz Bijelog Polja, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prevara u obavljanju privredne djelatnosti u produženom trajanju i krivično djelo falsifikovanje isprava u produženom trajanju.

“Sumnja se da su ova lica krivična djela koja im se stavljaju na teret počinila na način što su postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun pravnog lica “K.S” doo Bijelo Polje i to Lj.K. u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, a B.M. kao računovođa pomenutog pravnog lica, kontinuirano tokom 2022., 2023. i 2024. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i osumnjičeno pravno lice, dostavljali Zavodu za zapošljavanje Crne Gore–Fondu za profesionalnu rehabilitaciju falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za tri zaposlena lica, kako bi im na ime subvencija za lica sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun prijavljenog pravnog lica, iako prijavljeno pravno lice, kao i tri fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, čime su prijavljeni ostvarili protipravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 108.362 eura, a na štetu budžeta Crne Gore”, dodaje se u saopštenju policije.

Treća krivična prijava je podnesena protiv pravnog lica “L.C.” d.o.o. Bijelo Polje i izvršnog direktora S.R. (40) iz Podgorice i knjigovođe B.M. (44), iz Bijelog Polja, zbog sumnje da su izvršili krivično djelo prevara u obavljanju privredne djelatnosti u produženom trajanju i krivično djelo falsifikovanje isprave u produženom trajanju.

Policija je došla do sumnje da su prijavljena lica krivična djela počinila tako što su postupajući u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun prijavljenog pravnog lica “L.C.” d.o.o. Bijelo Polje i to S.R. u svojstvu osnivača i izvršnog direktora, a B.M. kao knjigovođa ovog pravnog lica, kontinuirano tokom 2023. i 2024. godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, za sebe i to pravno lice, dostavljali Zavodu za zapošljavanje Crne Gore – Fondu za profesionalnu rehabilitaciju, falsifikovane izvode banke o navodno isplaćenim ličnim dohocima za tri zaposlena lica, kako bi im na ime subvencija za lica sa invaliditetom, bili izvršeni prenosi novčanih sredstava sa računa Glavnog državnog trezora, na račun prijavljenog pravnog lica, iako prijavljeno pravno lice, kao i tri fiktivno zaposlena lica nisu obavljala privrednu djelatnost, čime su osumnjičeni ostvarili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 60.870 eura, a na štetu budžeta Crne Gore.

“Naime, kako je utvrđeno tokom kontrole od strane službenika Sektora za borbu protiv kriminala-Odsjeka za borbu protiv korupcije, ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, isključivi cilj osnivanja prijavljenih pravnih lica “K.S.” d.o.o. Bijelo Polje i “L.C.” d.o.o. Bijelo Polje, bio je fiktivno zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ostvarivanje prava na subvencije kod Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, ali ne po osnovu obavljanja privredne djelatnosti, već po osnovu fiktivnih poslova”, kažu iz policije.

U odnosu na protivpravne radnje osumnjičenih, po osnovu protivpravne isplate subvencija za ukupno 11 osoba sa invaliditetom, budžetu Crne Gore pričinjena je materijalna šteta u ukupnom iznosu od 353.203 eura.

“Službenici Sektora za borbu protiv kriminala u narednom periodu nastavljaju sa kontinuiranim i intenzivnim aktivnostima na identifikovanju i krivičnom procesuiranju svih fizičkih i pravnih lica koja prilikom obavljanja privredne djelatnosti, a u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi, vrše ovakve i slične prevare državnih organa, na štetu budžeta države i građana Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.