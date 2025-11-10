Na odobravanje odbornika naišao je i predlog za eksproprijaciju terena radi proširenja groblja u Rasovu, kao lokalnog objekta od opšteg interesa.

Bjelopoljska Opština će ove godine za subvenciju mjesečnih karata izdvojiti oko 300 hiljada eura i time platiti 80 odsto troškova, dok preostali dio subvenioniše Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

To je na sjednici Skupštine opštine (SO) kazao izvjestilac Sekretarijata za preduzetništvo Elmedin Hodžić, koji je istakao da je podrška u fazi realizacije, da je donijeto više od 170 rješenja, te da su ista sredstva isplaćena učenicima za period januar - jun ove godine.

“Međutim, kako je iskazano veliko interesovanje za ovu mjeru i kako je održan sastanak sa predstavnicima nekoliko mjesnih zajednica, došlo se do zaključka da bi od velikog značaja za seoska domaćinstva i ostatak mladih na selu, bilo potpuno subvencionisanje mjesečnih karata”, kazao je Hodžić, dodajući da se pomenutom izmjenom predlaže i subvencionisanje karata učenika koji putuju van bjelopoljske opštine, pišu Vijesti.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o utvrđivanju dodatka na osnovnu zaradu zaposlenih u JU Centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju "Tisa", a usvojen je i predlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju putničkih motornih vozila putem javnog nadmetanja, odnosno aukcijske prodaje.

Direktor Uprave za logistiku, zaštitu i održavanje Mujo Vreva je, objašnjavajući razloge prodaje, istakao da su u pitanju vozila koja je koristila Služba zaštite i spašavanja, koja je modernizovala vozni park, predlažući Upravi za logistiku da pokrene postupak prodaje vozila.

"Što se tiče odluke o prenosu vlasništva vozila Citroen, koje nije bilo u funkciji, Upravi se obratio Vodovod Bistrica i predložio prodaju tog vozila. Vodovod je to vozilo, koje je bilo u neispravnom stanju, servisirao i doveo u ispravno stanje i namjeravaju da ga koriste majstori tog preduzeća jer je pogodno za prevoz alata i obilazak terena", kazao je Vreva.

Tom prilikom, sekretar Sekretarijata za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Duško Ružić kazao je da je Odluka proistekla iz hitnosti i potrebe, zbog nedostatka grobnih mjesta.

Na današnjem zasijedanju za direktora Centra za kulturu imenovan je Edin Smailović.

Imenovan je i Žiri za dodjelu javnih priznanja koji čine Milko Kovačević, predsjednik, i članovi Kemal Musić, Jasmila Hot, Milan Pavićević i dr Biserka Bulatović.