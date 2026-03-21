Mještani traže odgovore o zapaljenom bageru, dok nadležni pokreću ispitivanja na gradilištu kolektora

Kako prenosi portal Dan, Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) dobio je rješenje Ekološke inspekcije da sprovede analize iskopane zemlje na gradilištu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Direktor CETI-ja Nikola Svrkota kazao je da je cilj analiza da se utvrdi da li materijal predstavlja otpad i, ukoliko predstavlja, da li je riječ o opasnom ili neopasnom otpadu. On je pojasnio da je Ekološka inspekcija već izvršila uviđaj na terenu i naložila izradu potrebnih analiza.

„Rješenje smo dobili i dostavili ponudu, a sada čekamo da bude prihvaćena kako bismo dobili dozvolu za početak rada. Ukoliko sve bude teklo po planu, ispitivanja bi mogla početi krajem naredne sedmice ili početkom one poslije“, naveo je Svrkota, dodajući da je proces već pokrenut.

Kako prenosi portal Dan, CETI je ponudu za ispitivanje zemljišta i podzemnih voda dostavio i Opštini Zeta, koja je takođe zatražila analize. Očekuje se sastanak sa lokalnim čelnicima kako bi se precizirala dinamika i početak radova.

Istovremeno, mještani Botuna ponovo su se okupili u blizini gradilišta i zatražili od nadležnih da saopšte ko je odgovoran za paljenje bagera izvođača radova, koji je uništen u požaru 4. marta.

Mještanin Dimitrije Raičković kazao je da su proteste privremeno obustavili kako bi nadležni organi obavili svoj dio posla, ali sada očekuju konkretne odgovore.

„Svi smo saslušani i red je da se saopšti ko je to uradio“, poručio je Raičković.

Sličan stav iznio je i mještanin Peđa Stojanović, koji je naglasio da su mještani spremni i na poligrafsko testiranje kako bi dokazali da niko iz Botuna nije umiješan u ovaj incident, ali ističu da očekuju da nadležni utvrde i javno saopšte odgovorne.