Crvena zvezda je otkupila Džeja Enema za dva miliona eura, a on će biti ključni igrač u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda je otkupila Džeja Enema za dva miliona eura, potvrđeno je za MONDO. To se i očekivalo još od zimus kada je Holanđanin stigao na pozajmicu iz OFK Beograda i za kratko vrijeme je potvrdio da se radi o vrlo kvalitetnom fudbaleru na kog Dejan Stanković i te kako računa za narednu sezonu.

Enem će biti registrovan za kvalifikacije za Ligu šampiona i trebalo bi da bude prvi izbor pošto će Marko Arnautović imati obaveze s reprezentacijom Austrije na Svjetskom prvenstvu, posle čega ga sigurno čeka i malo duža pauza.

Takođe, biće zanimljivo vidjeti da li će Zvezda uspeti da odoli ponudama za Enema za koga već ima interesovanja. Generalni direktor Zvezdan Terzić pričao je već o tome da za njega postoji ponuda od 7 miliona eura iz Bundeslige, koja je za sada odbijena, međutim nije isključeno da će posle kvalifikacija biti i većih.

Kako je Enem igrao za Zvezdu?

Vidi opis Zvezda potrošila još dva miliona eura: Kupila napadača za kog ima još jače ponude Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Enem (23) je inače đak Ajaksa u kome nije uspeo da dođe do prvog tima, tako da je preko Italije (Venecija, Pezaro) i Kipra stigao do Srbije u kojoj je ostavio odličan utisak u dresu "romantičara" tokom jeseni 2025. godine. Zvezda je potom dovela za 400 hiljada eura na pozajmicu, a sada ga otkupljuje za još dva miliona.

Odigrao je ukupno 16 utakmica za crveno-bijele i postigao je šest golova i asistirao je za još dva.