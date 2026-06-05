Aleksandar Stanković vraća se među "neroazure" i ispuniće svoj dječački san.

Izvor: Bruno Fahy / Zuma Press / Profimedia

Sin Dejana Stankovića, Aleksandar, i zvanično se vratio u Inter koji je iskoristio pravo kupovine i aktivirao klauzulu od 23 miliona eura. Stanković junior je minule sezone igrao u Brižu gdje je sjajnim partijama kupio novu šansu u redovima italijanskog velikana.

Inter je prošlog leta zaradio 10 miliona eura za njega i odmah je odlučio da ne čeka narednu godinu već da odmah aktivira klauzulu. Da su sačekali još godinu dana, morali bi da izdvoje 25 miliona eura.

⚫️ Inter have activated the buy back clause for Aleksander Stanković from Club Brugge.



€23m deal completed today. pic.twitter.com/255gasziK5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)June 5, 2026

Spekulisalo se da bi Stanković mogao put Engleske, pošto je za njega bio zainteresovan Njukasl, ali će Aleksandar ispuniti svoj san i obući dres u kome se njegov otac proslavio.

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