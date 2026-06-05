Kako su naveli, osnovano se sumnja da je osumnjičeni jednoj osobi omogućio nedozvoljen boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, nakon saslušanja donio je rješenje o zadržavanju i podnio predlog za određivanje pritvora M.A.A. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Kako su naveli, osnovano se sumnja da je osumnjičeni jednoj osobi omogućio nedozvoljen boravak i tranzit preko teritorije Crne Gore.

Podsjetimo, prethodno su iz Uprave policije kazali da su na Graničnom prelazu „Vraćenovići – Deleuša“, prilikom detaljne kontrole putničkog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, a koje se kretalo u pravcu izlaza iz Crne Gore, policijski službenici u unutrašnjosti vozila, u prostoru između prednjih i zadnjih sjedišta, uočili skrivenu žensku osobu prekrivenu prtljagom i većom količinom cvijeća.