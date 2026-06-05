Vlado Georgiev je danas zakoračio u šestu deceniju života, a ovaj vrhunski umjetnik iza sebe ima nesvakidašnju životnu priču ispisanu brojnim profesionalnim i privatnim turbulencijama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati muzičar, kompozitor i kantautor Vlado Georgiev na današnji dana napunio je jubilarni 50. rođendan koji će proslaviti koncertom u Beogradu. Harizmatični Vlado miljenik je publike još od početka 2000-tih, a njegove ljubavne pjesme kao što su "Sve si mi ti", "Mi nismo mi", "Anđele" i mnoge druge se i dana danas slušaju.

Vlado Georgiev je rano osvojio simpatije ženskog dela publike, a godinama je važio za jednog od najpoželjnijih neženja na domaćoj javnoj sceni. Porodičnu sreću pronašao je pored 15 godina mlađe Milice Samardžije, sa kojom je dobio dvije ćerke.

Pogledajte fotografije Vlade Georgieva:

Upravo su mu naslednice pružile podršku na bini Beogradske arene, gdje je muzičar tokom nekoliko večeri napunio dvoranu i tako oduševio publiku svojim nastupom i prepoznatljivim talentom.

Inače, Vlado Georgiev je rođen u Dubrovniku, a njegova porodica, koja vuče korene iz Bugarske i Bosni i Hercegovini, ubrzo se preselila u Crnu Goru gdje je Vlado proveo većinu svog djetinjstva.

Vlado Georgiev je odrastao u Herceg Novom, gdje je rano pokazao interesovanje za muziku. Njegov talenat bio je očigledan već u detinjstvu kada je počeo da svira harmoniku, da bi muzičko obrazovanje nastavio učenjem klavira, a potom i gitare. Tokom tinejdžerskih godina, posvećenost muzici prerasla je u autorski rad, kada počinje aktivno da komponuje i nastupa.

Evo kako je Vlado nekada izgledao:

Vidi opis Važio za švalera, pa smuvao 15 godina mlađu na snimanju spota: Georgiev danas osmjehom krije ogromnu tragediju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Youtube/PrintScreen Br. slika: 14 14 / 14

Profesionalnu karijeru zvanično započinje početkom 2000-ih godina. Debitantski album "Navika", objavljen 2001. godine, postigao je regionalni uspjeh i izdvojio se hitovima poput naslovne numere i pjesme "Sama bez ljubavi". Uspjeh je potvrdio drugim studijskim albumom "Žena bez imena" iz 2003. godine, na kojem su se našli kultni hitovi "Žena bez imena", "Živim da te nađem", "Mi nismo mi". Treći studijski album, pod nazivom "Daljina", objavljen je 2013. godine, a publika je sa oduševljenjem prihvatila pjesme poput "Djevojka za dva minuta", "Istina" i mnoge druge.

Ne brže od života

Prijateljstvo i saradnja sa muzičarem Igorom Lazićem Nigorom jedna je od poznatijih na srpskoj muzičkoj sceni, a pored pjesme "Tropski bar", snimili su i pjesmu "Ne brže od života", koju su posvetili tragično nastradalom prijatelju Nebojši Saveljiću.

Član popularnog dvojca izgubio je život 31. oktobra 1999. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica–Cetinje. Zvaničnom istragom kasnije je utvrđeno da je uzrok udesa bila neprilagođena brzina, usled koje je vozilo prešlo u suprotnu traku i udarilo u stenu. Od siline udara, automobil se prevrnuo na krov, a potom sletio u pet metara dubok jarak pored puta.

Zasmijavao naciju kao član žirija

Pored uspješne muzičke karijere, Georgiev je ostvario i zapažene angažmane u televizijskim projektima, gdje se naročito istakao kao član žirija u muzičkim takmičenjima.

Jedan od njegovih najznačajnijih televizijskih nastupa bilo je žiriranje u šou-programu "Prvi glas Srbije" tokom 2011. i 2012. godine. Njegovo učešće u ovoj emisiji ostalo je upamćeno i po duhovitoj opasci: "Dao bih ti dve zelene, da mogu", koju je uputio takmičaru Stefanu Aranđeloviću, nakon što ga je njegov nastup nasmijao do suza.

Skrasio se pored 15 godina mlađe izabranice

Vlado Georgiev je godinama na javnoj sceni nosio titulu jednog od najpoželjnijih neženja, a o svom emotivnom životu uvijek je govorio bez zadrške. Tokom devedesetih godina bio je u vezi sa pjevačicom Marinom Perazić, nakon čega je uslijedila sedmogodišnja romansa sa Irenom Market, koja je ujedno bila i njegov PR menadžer. Pored ovih veza, u javnosti se dugo i intenzivno govorilo o njegovom odnosu sa Natašom Bekvalac, kao i o spekulacijama da je upravo njoj posvetio svoj veliki hit "Lažljiva".

Da su nakon svega ostali u odličnim odnosima, potvrdilo se i kada je Bekvalčeva nedavno bila specijalni gost na njegovom koncertu.

Mediji su takođe bilježili i njegovu kratku vezu sa crnogorskom glumicom Andreom Mugošom, koja je završena zbog različitog životnog tempa.

Pogledajte fotografije Andree:

Međutim, prekretnicu je označio susret sa manekenkom Milicom Samardžijom na snimanju njegovog spota.

Uprkos generacijskoj razlici od decenije i po, Milica i Vlado uspješno njeguju svoju zajednicu. Danas su roditelji dvije djevojčice, Sofije i Elene, a svoju privatnost i porodičnu harmoniju drže podalje od medijske pažnje, pojavljujući se zajedno tek povremeno na odabranim javnim događajima.

Inače, Vlado Georgiev je nedavno dao intervju za naš portal gdje je igrao zanimnljive igrice, ali govorio i o svojim planovima. Između ostalog, na pitanje da li bi prije popio espreso u kafiću na pustom ostrvu sa Jelenom Karleušom ili Desingericom, mislili smo da će mu biti teško da odgovori, međutim imao je spreman odgovor,

"Na pustom ostrvu vi vjerujete da bismo mi našli espreso i njih dvoje? Ja ne vjerujem u tu opciju uopšte, prosto nemoguća stvar..." rekao nam je Georgiev.

Takođe, Vlado se svojevremeno prisetio početka svoje karijere za naš portal i kako je tačno prkosio trendovima.

Vidi opis Važio za švalera, pa smuvao 15 godina mlađu na snimanju spota: Georgiev danas osmjehom krije ogromnu tragediju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

"Ja sam dugo vremena nosio dugu kosu. Kad su 90-ih svi bili kriminalci i nosili Air Max patike, i uvlačili trenerku u farmerice, nosili kordon kožne jakne i metalne kaiševe, i bili u krimi fazonu, ja sam tad pustio kosu i nosio ogromne minđuše. Kad su oni počeli da puštaju kosice, da se maskiraju, ja sam se tada ošišao i skinuo minđuše".