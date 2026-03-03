Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović dostavio je skupštinskoj službi predlog za imenovanje potpredsjednika Opštine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je "Vijestima" potvrdio predsjednik Skupštine opštine (SO) Budva Petar Odžić.

Ipak, ime kandidata se krije od javnosti.

"Nisam pogledao poštu od juče, ali imam informaciju da je stigao predlog za potpredsjednika. S obzirom da je redovna sjednica zakazana za petak 13. mart, taj predlog će biti uvršten kroz dopunu dnevnog reda", naglasio je Odžić, pišu Vijesti.

Ovim je Jovanović ispoštovao rok koji je Ministarstvo javne uprave dalo da se do 2. marta dostavi predlog za potpredsjednika Opštine Budva.

Inače, sjednica SO Budva, na čijem dnevnom redu je bila građanska inicijativa za stavljanje van snage kontroverznih planova detaljnih urbanističkih planova "Budva centar" i "Budva centar - izmjene i dopune", nije održana zbog nedostatka kvoruma.

Kao i prethodna dva puta, odbornici vlasti iz redova liste "Budva naš grad" i Demokratske partije socijalista (DPS) nisu prisustvovali.

U sali je bilo prisutno samo sedam od ukupno 33 odbornika. Sjednici nisu prisustvovali ni odbornici opozicije iz Nove srpske demokratije (NSD) i Socijalističke narodne partije (SNP). Odbornik Pokreta Evropa sad (PES) Dejan Rabrenović je najavio da će odsustvovati, dok se nije pojavio ni nezavisni odbornik iz Pokreta za promjene (PzP) Nikola Vučićević.

U sali su bili odbornici vlasti iz Evropskog saveza, odbornica Građanskog pokreta URA Živana Mudreša, kao i opozicije iz Pokreta za Grad, Demokratske Crne Gore, Demokratske narodne partije (DNP).

Oni su nakon sjednice uputili kritike na račun odbornika koji već treći put ne dolaze i time onemogućavaju da se planski dokumenti stave van snage i onemogući rušenje Turističkog naselja Slovenska plaža i gradnja solitera.

Podnosilac Inicijative, Božidar Vujičić kazao je novinarima da je predsjednik SO dužan da još jednom zakaže sjednicu te poručio predstsvnicima Evropske unije (EU) kojoj Crna Gora teži da vidi kako zajedno državne i lokalne vlasti uništavaju jedan grad jer primjenjuju planove koji su istekli.

Lider Pokreta za Grad i odbornik te grupe građana Đorđe Zenović prokomentarisao je da se sjednice SO održavaju kada se popunjavaju funkcionerske fotelje.

"Evo dobili smo informaciju da je stigao predlog za potpredsjednika Opštine, nema sumnje da će sjednica zakazana za petak 23. biti održana. Frapantno je da ni jedan projekat u našem gradu nije ni započet, niti ispunjeno obećanje koje su dali. Imali smo podršku Jovanoviću prve godine, sada u ovoj drugoj godini ne bih se začudio da neko iz DPS dođe na vlast", kazao je Zenović novinarima, prenose Vijesti.

Odbornica DNP-a Jovana Todorodić je komentarišući da je stigao predlog za potpredsjednika Opštine te da je sjednica zakazana za petak 13. kazala da tog dana su obično sniženja po prodavnicama, te da će i potpredsjednik biti na sniženju.