Izvor: MONDO

Predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović imenovao je danas dva potpredsjednika.

To je Jovanović potvrdio "Vijestima".

U fotelje Jovanovićevih zamjenika sješće odbornik grupacije "Budva naš grad" Dejan Božović i dosadašnji vršilac dužnosti (v.d.) sekretara za zaštitu imovine Vlado Ivanović.

Oba kandidata su kadrovi Jovanovićeve političke grupacije "Budva naš grad".

Imenovanje potredsjednika treba sjutra da aminuje budvanski parlament, a potrebno je da glasa natpolovična većina, odnosno 17 od 33 odbornika koliko broji saziv budvanske Skupštine opštine (SO).

Božović je jedna od ključnih figura grupacije "Budva naš grad" jer je u vrijeme rascjepa nekadašnjeg Demokratskog fronta (DF) javno podržao političku grupaciju koju je predvodio Jovanović.

U obrazloženju rješenja o imenovanju u koje su "Vijesti" imale uvid navodi se da je osnovnu i srednju školu završio je u Budvi, dok je zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

"Profesionalnu karijeru započeo je 2005. godine u Sportsko-rekreativnom centru Budva, gdje je radio do 2018. godine i stekao značajno iskustvo u oblasti organizacije i funkcionisanja sportskih i javnih institucija. Od 2018. godine bio je zaposlen u Mediteranskom sportskom centru Budva na poslovima referenta za kadrove, gdje je angažovan na poslovima upravljanja ljudskim resursima i administrativnim procesima ustanove. U periodu od 2021. do 2024. godine bio je član Borda direktora Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Politički i društveni angažman ostvaruje kao odbornik u Skupštini opštine Budva. Odborničku funkciju obavljao je u mandatnom periodu od 2016. do 2020. godine, a ponovo je izabran za odbornika 2025. godine kao predstavnik političke grupacije Budva naš grad. U aktuelnom sazivu Skupštine opštine Budva obavlja funkciju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja. Bivši je košarkaš i kroz sportski angažman razvijao je timski duh, disciplinu i posvećenost radu. Posjeduje znanje za rad na računaru", piše u biografiji.

Sa druge strane Vlado Ivanović je prethodnie dvije godine, od kada je na čelu Sekretarijata za zaštitu imovine jedan od najbliskijih saradnika Jovanovića.

Ivanović je završio Pravni fakultet Univerzitet Mediteran, a specijalističke studije, krivično-pravni smjer na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Na mjestu v.d. sekretara za zaštitu imovine je od marta 2024.

Kako se navodi povjerena mu je bila organizacija rada i upravljanje Sekretarijatom zaduženim za pravnu zaštitu imovinskih prava i interesa Opštine; Zastupanje interesa opštine; Koordinacija i nadzor nad postupcima pred sudovima, organima uprave i drugim institucijama u cilju očuvanja, zaštite i valorizacije opštinske imovine.

Angažovan je bio na izradi stručnih mišljenja, odluka i opštih akata iz nadležnosti Sekretarijata; Saradnja sa organima: Intenzivna saradnja sa državnim organima, sudovima, Zaštitnikom imovinsko-pravnih interesa, izvršiteljskim i notarskim kancelarijama.

U biografiji se navodi da je u periodu od 2020-2024. bio rukovodilac pravne službe, a prije toga u periodu od 2016-2020. savjetnik javne izvršiteljke u Kancelariji javne izvršiteljke Snežane Pavličić iz Podgorice.