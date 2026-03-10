“Monteput” trenutno bira projektanta i izvođača za ovu osam kilometara dugu dionicu koja će poslužiti kao obilaznica Budve, a njena izgradnja će trajati šest i po godina i koštati između 206 miliona i 237 miliona eura.

Izvor: monteput

Eksproprijacija parcela u Kotoru i Budvi za izgradnju brze saobraćajnice od Markovića do Lastve Grbaljske, koštaće oko 18 miliona eura, a novac za taj posao je već operativan. Vlada je prošle sedmice proglasila javni interes nad ovim zemljištem - čime su stvoreni uslovi za početak otkupa.

To su “Vijesti” nezvanično saznale iz državnog preduzeća “Monteput”.

“Monteput” trenutno bira projektanta i izvođača za ovu osam kilometara dugu dionicu koja će poslužiti kao obilaznica Budve, a njena izgradnja će trajati šest i po godina i koštati između 206 miliona i 237 miliona eura. Dionica se gradi u dvije faze, od čega se prva odnosi na građevinske radove, dok će za drugu fazu odnosno instalacije i opremanje tunela, komandnih centara i naplate putarine, biti raspisan zasebni tender.

Vlada je na sjednici 5. marta donijela odluku o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti u Kotoru i Budvi radi izgradnje obilaznice oko Budve. Konkretno se radi o parcelama u katastarskim opštinama (KO) Prijedari, Gorovići i Lastva u Kotoru, kao i Maine u Budvi.

“Svrha eksproprijacije je eksproprijacija nepokretnosti u KO Prijedari, Gorovići, Lastva na teritoriji Opštine Kotor i u KO Maine na teritoriji Opštine Budva, radi izgradnje obilaznice oko Budve. Korisnik eksproprijacije je država Crna Gora - Uprava za saobraćaj. Postupak eksproprijacije nepokretnosti sprovešće Uprava za nekretnine”, navodi se u odluci, koja će stupiti na snagu dan nakon objave u Službenom listu.

Prema informacijama “Vijesti”, uslov za proglašenje javnog interesa nad ovim parcelama bilo je deponovanje novca.

Obilaznica Markovići - Lastva Grbaljska će imati četiri mosta ukupne dužine 1,4 kilometra i dva dvocijevna tunela ukupne dužine oko 4,3 kilometara. Brza cesta se gradi s ciljem smanjenja ljetnjih saobraćajnih gužvi, dok će u Lastvi Grbaljskoj imati bazu za održavanje, vatrogasni dom i centar za kontrolu i upravljanje, dok je na tamošnjoj petlji planirana naplata putarine. Ističe se da naplate u mjestu Markovići neće biti jer bi rampa izazivala gužvu.

U Elaboratu o procjeni uticaja ovog projekta na životnu sredinu, koji se odnosi na ovu dionicu, ali u dužini od 14 kilometara, ističe se da će u toku izgradnje biti rušenja objekata, ali se ne precizira o kojim je lokacijama riječ.

“Monteput” je tender za projektovanje i izgradnju obilaznice raspisao krajem oktobra prošle godine, a trajao je do kraja februara, dok mu je procijenjena vrijednost 237.483.999 eura. Ponude su stigle od dva konzorcijuma i jedne kompanije.

Kineski konzorcijum koji čine “China Civil Engineering Construction Corporation”, “CRCC International Engineering Consulting” je ponudio 206.611.079 eura sa PDV-om, dok su im podugovarači sarajevski “Design & QC” i “Euro-Asfalt”. Kompanija “China Construction fifth Engineering Division Corporation Limited” je samostalno ponudila 231.096.152 eura sa PDV-om, dok je konzorcijum koji čine kotorski “Briv Construction”, “Herc gradnja” i “Hering” iz Bosne i Hercegovine, kao i “IPSA Institut” i “Shadong Foreign Economical & Tehnical Cooperation” ponudio 237.471.019 eura sa PDV-om.

Izabrani izvođač će imati gotovo šest i po godina da uradi posao, od čega pola godine da definiše trasu, četiri za glavni projekat i građevinske radove, uz dvije godine za otklanjanje nedostataka.

“Monteput” je prošle sedmice raspisao i 8,47 miliona eura vrijedan tender za stručni nadzor nad projektovanjem i izvođenjem radova na obilaznici Budve. Ovaj tender trajaće do 15. aprila, dok će kompanija izabrana za nadzor takođe posao morati da uradi u roku od šest i po godina.

Iz “Monteputa” su u aprilu prošle godine kazali da će obilaznica povezivati magistralne puteve Podgorica - Budva i Budva - Tivat, te da će značajno doprinijeti izmještanju tranzitnog saobraćaja iz urbanog jezgra Budve. Da je ovaj projekat saobraćajno najpotrebniji Crnoj Gori, “Vijestima” je početkom ove godine kazao i direktor “Monteputa” Milan Ljiljanić jer su na tom mjestu najveće gužve.

“Učinili smo sve da procese vezane za tu dionicu ubrzamo jer je to saobraćajno najpotrebniji projekat u Crnoj Gori. Dionica Mateševo - Andrijevica je razvojni projekat i nastavak auto-puta, dok u tom dijelu države nemamo saobraćajne gužve. Što se tiče Budve, tu su nam tokom turističke sezone najveće gužve, i završetkom bulevara Tivat-Jaz će se saobraćaj ubrzati na jednom dijelu, pa će se zastoji u tom primorskom gradu dodatno pogoršati. Zato je taj projekat najpotrebniji, pa smo raspisali prvu fazu tendera za izgradnju brze saobraćajnice koja obuhvata sve građevinske radove, dok će se instalacije i opremanje tunela, komandnih centara i naplate putarine raditi kroz drugu fazu. Plan je da tender za drugu fazu bude raspisan u prvoj godini realizacije ovog ugovora, eventualno početkom druge godine, kako bi obje faze bile završene u isto vrijeme - a Crna Gora dobila funkcionalan projekat”, kazao je on.