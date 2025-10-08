Odluka je donijeta po tužbi jednog od kandidata na posljednjem konkursu, muzičkog urednika u RTCG-u Slavena Knezovića.

Izvor: facebook/boris raonić

Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) o imenovanju Borisa Raonića za generalnog direktora te medijske kuće, ocijenivši da odluka nije sadržala valjano obrazloženje i da nisu primijenjeni objektivni i mjerljivi kriterijumi prilikom izbora kandidata, javljaju Vijesti.

Odluka je donijeta po tužbi jednog od kandidata na posljednjem konkursu, muzičkog urednika u RTCG-u Slavena Knezovića.

Sud je naveo da Savjet nije jasno naveo razloge zbog kojih je Raonićev plan rada ocijenjen kao usklađeniji sa Strategijom razvoja RTCG od planova ostalih kandidata, niti po kojim je osnovima ostvario “značajan rast gledanosti”.

Presudu je potpisao sudija Mladen Paunović, a protiv nje je dozvoljena žalba Višem sudu u Podgorici u roku od osam dana.

„Nadam se da će konačno prestati dugogodišnja degradacija profesionalaca i RTCG od strane višestruko nelegalnog direktora,“ kazao je za TV Vijesti Slaven Knezović, jedan od kandidata za generalnog direktora na posljednjem konkursu.