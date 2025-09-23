Prvostepenu presudu je izrekla sudija Osnovnog suda Dragana Lubarda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik i dio članova Savjeta Radio televizije Crne Gore proglašeni su krivim za zloupotrebu službenog položaja, prenose Vijesti.

Oni su osuđeni na sedam mjeseci uslovne kazne. Prvostepenu presudu je izrekla sudija Osnovnog suda Dragana Lubarda.

Oni su zloupotrijebili službeni položaj kada su izabrali Borisa Raonića na poziciju direktora javnog servisa znajući da ne ispunjava zakonske uslove za to mjesto.

Optužni predlog podnijet je protiv predsjednika Savjeta Veselina Drljevića i članova Filipa Lazovića, Naoda Zorića i Amine Murić i Predraga Miranovića.

Međutim tokom iznošenja završnih riječi od strane tužilaštva postupak je obustavljen protiv Predraga Miranovića.