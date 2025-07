Sudovi su ranije više puta pravosnažno presudili da je Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora RTCG 2021. i 2023. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovni sud u Podgorici poništio je kao nezakonitu odluku o imenovanju Borisa Raonića za generalnog direktora Radio televizije Crne Gore (RTCG) iz septembra prošle godine, saznaju "Vijesti".

Sudija Katarina Janković usvojila je tužbu Andrijane Kadije i Žarka Božovića, naloživši RTCG da donese novu i na zakonu zasnovanu odluku o izboru generalnog direktora od prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove po Javnom konkursu iz jula 2024, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti presude.

Sudovi su ranije više puta pravosnažno presudili da je Raonić nezakonito izabran za generalnog direktora RTCG 2021. i 2023. godine.

On je u julu prošle godine podnio ostavku na tu funkciju, zatim izabran za vršioca dužnosti direktora, pa u septembru imenovan na pun mandat.

To je uslijedilo nakon što je izmijenjen Zakon o nacionalnom javnom emiteru i promijenjeni uslovi koje treba da ispunjava generalni direktor - pet umjesto deset godina radnog iskustva na poslovima rukovođenja u oblasti od značaja za obavljanje djelatnosti Javnog medijskog servisa (novinarstvo, umjetnost, kultura, audiovizuelna medijska djelatnost, sociologija, istorija, pravo, ekonomija…).

U presudi Osnovnog suda koja je donijheta 11. jula navodi se da odluku Savjeta o imenovanju Raonića za direktora nezakonitom čini radno iskustvo koje je stekao prethodnim nezakonitim imenovanjem, a to radno iskustvo bilo je odlučujući kriterijum koji ga je izdvojio u odnosu na sve ostale kandidate po konkursu.

"Shodno članu 5 tačka 8 Zakona o radu, radno iskustvo podrazumijeva vrijeme provedeno u radnom odnosu i stručnom osposobljavanju u skladu sa zakonom, u kvalifikaciji nivoa obrazovanja, odnosno u stručnoj kvalifikaciji. Dakle, shodno citiranoj zakonskoj odredbi, jasno proizlazi da radno iskustvo je vrijeme provedeno u radnom odnosu. Naime, stoji činjenica da se radno iskustvo stiče i putem volontiranja, kao i radom na povremenim i privremenim poslovima, međutim, isto nije od uticaja na drugačije odlučivanje u ovoj pravnoj stvari... U konkretnom slučaju se ne radi o radnom iskustvu koje je stečeno putem volontiranja, radom na privremenim i povremenim poslovima, već o radnom iskustvu koje je izabrani kandidat imao na rukovodećem poslu, na koje je nezakonito izabran. Kako su odluke tuženog kojim je za generalnog direktora bio imenovan kandidat Boris Raonić u sudskim postupcima poništene kao nezakonite, pa kako u periodu od 9.08.2021, do jula 2024. godine, izabrani kandidat nije bio u radnom odnosu, budući da je pravna posledica tih odluka i ništavost ugovora o radu koje je imenovani zaključio, pa kako se nezakonito zasnovan radni odnos ne može ozakoniti, to po nalaženju ovog suda tuženi prilikom odlučivanja po predmetnom konkursu nije mogao da cijeni i radno iskustvo koje je izabrani kandidat stekao na nezakoniti način, a ovo tim prije što mu je upravo zbog nezakonitog postupanja tuženog bilo omogućeno da obavlja poslove generalnog direktora...", navodi se, pored ostalog, u presudi. Sud je ukazao je shodno Zakonu o nacionalnom javnom emiteru - Javnom servisu i Statutu RTCG jasno da Savjet ima diskreciono pravo kojeg će kandidata da izabere za generalnog direktora. Međutim, konstatuje sudija Janković, to pravo je ograničeno objektivnim kriterijumima i ne pretpostavlja njegovu samovolju prilikom odlučivanja, već je potrebno da postoje posebni, jasni i valjani razlozi o kriterijumima koji su cijenjeni prilikom donošenja odluke. "Takođe, odluka o izboru se ne može zasnivati na povredi prava drugog, odnosno mora se voditi računa da se prilikom izbora kandidata u situacijama kada ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su dati konkursom, ostali kriterijumi koji se cijene, cijene podjednako za sve prijavljene kandidate", stoji u presudi.

Sudija je konstatovala da, kako je RTCG cijenio samo radno iskustvo Raonića, a ne i Kadije koja je takođe obavljala poslove generalnog direktora, proizilazi da nijesu primijenili jednake kriterijume prema svim učesnicima konkursa.

U presudi se navodi i da je prilikom odlučivanja sud imao u vidu da je Inspekcija rada konstatovala da Raonić ima radno iskustvo od pet godina za izbor generalnog direktora u skladu sa Zakonom o nacionalnom javnom emiteru i da sa stepenom stručne spreme VII1 kvalifikacije obrazovanja ima šest godina tri mjeseca i 13 dana radnog iskustva. Međutim, to nije bilo od uticaja za drugačije odlučivanje, jer je u nadležnosti tog suda da ispituje zakonitost sporne odluke.

Tim povodom oglasio se i Raonić.

“Poštovanje institucija i pravnog poretka za mene nije fraza, već princip. Svaku konačnu odluku nadležnog organa prihvatiću odgovorno i u skladu sa zakonom, odnosno u slučaju pravosnažnosti ovakve presude moj mandat na čelu RTCG je završen, ponosan na sve što smo postigli do sada. Pretpostavljam da slijedi žalbeni postupak. Do tada ću, kao i do sada, svoju dužnost obavljati savjesno, profesionalno i s integritetom”, naveo je Raonić, a njegovu izjavio prenio je RTCG.

Vjeruje da ova presuda ne može postati pravosnažna.

“Očekujem da žalbeni postupak uvaži argumente i sudsku praksu, uključujući slučajeve iz same RTCG, gdje je faktičko obavljanje dužnosti priznavano kao relevantno iskustvo. RTCG mora ostati snažan, nezavisan i profesionalan javni servis, posvećen istini, javnom interesu i razvoju društva. Institucija mora biti važnija od funkcije, a princip od trenutka – to je jedini put naprijed”, istakao je Raonić.