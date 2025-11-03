Komisija ukazuje da su nedostatak jasnih pravila i kontradiktorni zakoni o imenovanju sudija doveli do institucionalne krize u decembru 2024. godine, koja je prevaziđena sredinom marta 2025. godine.

Izvor: Evropska komisija

Crna Gora je, prema najnovijem izvještaju Evropske komisije, zadržala ambiciozan tempo EU integracija i otvorila sva pregovaračka poglavlja, ali ključni izazovi ostaju u oblasti vladavine prava, slobode medija i borbe protiv korupcije. Komisija poziva na ubrzano popunjavanje sudskih i tužilačkih pozicija te brzo rješavanje spornog izbora direktora RTCG, Borisa Raonića, prenosi CdM.

Procjena Komisije je da je, u skladu sa pregovaračkim okvirom, trenutno obezbijeđena opšta ravnoteža između napretka u okviru poglavlja o vladavini prava i napretka u pregovorima o pristupanju u svim poglavljima.

U Crnoj Gori, proces pristupanja Evropskoj uniji ostaje ključni politički prioritet, sa jasnom posvećenošću vlasti, što se odražava u političkim odlukama, navodi se u izvještaju EK.

“Uključena je kontinuirana usklađenost od 100 odsto sa zajedničkom spoljnom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući sankcije”, navodi se u dokumentu, piše CdM.

“Vlada je djelovala u stabilnom političkom okruženju, sprovodeći reforme i značajno ubrzala pripreme za pristupanje EU. Međuvladine konferencije u decembru 2024. i junu 2025. privremeno su zatvorile četiri dodatna pregovaračka poglavlja, a plan za nastavak privremenog zatvaranja daljih poglavlja je ambiciozan”, navodi se u izvještaju.

Vlada Crne Gore potvrđuje cilj da završi pregovore do kraja 2026. godine, a Komisija smatra da je zemlja, uz održavanje tempa reformi, na dobrom putu da postigne ovaj cilj.

EK upozorava da Crna Gora mora nastaviti sprovođenje reformi u oblastima slobode izražavanja, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i unapređenje nezavisnosti, profesionalizma i odgovornosti pravosuđa. Posebno je istaknuto da popunjavanje visokih sudskih i tužilačkih pozicija ostaje izazov, prenosi CdM.

U sektorskim poglavljima, fokus treba biti na sprovođenju ključnih reformi i ispunjavanju kriterijuma za zatvaranje poglavlja kroz strukturisan i dobro isplaniran pristup integraciji u EU. Kontinuirani politički konsenzus o ključnim reformama ostaje od suštinskog značaja.

EK posebno skreće pažnju na potrebu brzog pravnog rješenja spornog izbora Borisa Raonića za direktora RTCG, ističući da je transparentnost i zakonitost postupka od ključnog značaja za javni emiter.

Komisija takođe ocjenjuje da je Crna Gora postigla napredak u razvoju funkcionalne tržišne ekonomije, iako je ekonomski rast usporen zbog slabijeg turizma u 2024. i prvoj polovini 2025. godine. Preporuke uključuju mjere za kontrolu javne potrošnje, povećanje prihoda i sprovođenje Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

U godišnjem izvještaju EK, koji će biti objavljen sjutra, ističe se da je Crna Gora najnaprednija država Zapadnog Balkana u procesu pristupanja EU, otvorivši svih 33 pregovaračka poglavlja.