Osnovni sud u Podgorici poništio je odluku Savjeta Radio i televizija Crne Gore kojom je Boris Raonić imenovan za generalnog direktora te institucije na mandat od četiri godine, i naložio da se sprovede novi postupak izbora.

Izvor: facebook/boris raonić

Presudu je donio sudija Nikola Bošković, odlučujući po tužbi jednog od kandidata, Časlava Vujotića.

Sud je utvrdio da je odluka RTCG od 31. avgusta 2024. godine, kojom je Raonić imenovan za generalnog direktora do 31. avgusta 2028, nezakonita, zbog čega je poništena u cjelosti.

Istovremeno, RTCG je naloženo da u roku od osam dana od pravosnažnosti presude donese novu, na zakonu zasnovanu odluku o izboru generalnog direktora između kandidata koji ispunjavaju uslove javnog konkursa iz jula 2024. godine, piše CdM.

RTCG je obavezan i da tužiocu nadoknadi troškove postupka u iznosu od 952,88 eura.

U obrazloženju presude navodi se da je Raonić već bio imenovan za generalnog direktora RTCG po konkursu iz 2021. godine, ali je ta odluka poništena pravosnažnom presudom Osnovnog suda početkom 2023.

Savjet RTCG je zatim 2023. godine ponovo imenovao Raonića po istom konkursu, ali je i ta odluka poništena presudom iz aprila 2024.

Sud je tada utvrdio da Raonić u relevantnom periodu nije ispunjavao zakonske uslove, između ostalog zato što je bio javni funkcioner – član Savjeta Agencije za elektronske medije – što je bilo nespojivo sa funkcijom generalnog direktora RTCG.

Kako se navodi u presudi, Raonić je 9. jula 2024. podnio ostavku na funkciju generalnog direktora, nakon čega ga je Savjet istog dana imenovao za vršioca dužnosti.

Istog dana raspisan je novi konkurs, a Savjet RTCG je 31. avgusta 2024. donio odluku kojom je Raonić ponovo izabran za generalnog direktora.

Sud je sada poništio i tu odluku.

U obrazloženju odluke Savjeta RTCG navodilo se da je Raonić bio jedini kandidat koji se pojavio na intervjuu i predstavio program razvoja RTCG.

Savjet je, između ostalog, kao razloge za izbor naveo: rast gledanosti i slušanosti RTCG tokom njegovog mandata, unapređenje informativnog programa, pozitivne ocjene međunarodnih institucija,

kvalitet predloženog plana razvoja.

Međutim, sud je nakon sprovedenog postupka zaključio da odluka nije donijeta u skladu sa zakonom i da mora biti poništena.

Ovo je treći put da sud poništava odluke o imenovanju Borisa Raonića za generalnog direktora RTCG.