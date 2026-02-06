U presudi je navedeno i da Aerodromi treba da plate troškove sudskog postupka od 34.450 eura, kao i da imaju pravo žalbe Višem sudu.

Osnovni sud u Podgorici donio je prvostepenu presudu kojom je odbacio kao neosnovanu tužbu državne kompanije Aerodromi Crne Gore protiv Države Crne Gore kojoj je iz državnog budžeta tražio 7,14 miliona eura na ime nenaplaćenog potraživanja od “Montenegro erlajnsa” u stečaju, pišu VIjesti.

Aerodromi su od bivšeg avio-prevoznika potraživali 5,75 miliona eura na ime pruženih, a neplaćenih usluga opsluživanja, putničkog servisa i zakupa zemljišta i poslovnog prostora. Oni su tužbu protiv Države bili zasnovali na svom tumačenju Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj društva za prevoz putnika u vazdušnom saobraćaju “Montenegro Airlines” iz 2019. godine, koji je predviđao da će Vlada kao oblik državne pomoći “Montenegro elajnsu” uplatiti novac između ostalog i za plaćanje duga prema Aerodromima, što nije bilo urađeno. Tužba je podnijeta u novembru 2021. godine.

Državu je u sporu zastupala zamjenica Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore Vanja Stanković, navela je između ostalog da sporni Zakon ne može predstavljati izvršnu i vjerodostojnu ispravu, da je Agencija za zaštitu konkurencije u septembru 2020. godine navela da je državna pomoć predviđena za MA bila nezakonita, da je sporni Zakon o pomoći bio suprotan Sporazumu o pridruživanju Crne Gore EU kao međunarodnom ugovoru, da je predviđao da će država za uloženi novac u avio-kompanije dobiti nove akcije, kao i da je u decembru 2021. godine stupio na snagu Zakon o prestanku važenja spornog Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj “Montenegro erlajnsa”.

Osnovni sud u obrazloženju presude navodi između ostalog da je nad “Montenegro elajnsom” 28. aprila 2021. godine uveden stečaj, a da navedenï Zakon o ulaganju u konsolidaciju i razvoj nije predviđao ispunjenje obaveze u slučaju kada je nad ovim društvom otvoren stečaj.

Ukazuju da je Agencija za zaštitu konkurencije rješenjem od 6. 5. 2021. godine utvrdila da državna pomoć predviđena Zakonom o ulaganju u konsolidaciju i razvoj “Montenegro Airlinesa” nije u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći, kao i da je sami taj zakon prestao da važi dana 31. 12. 2021. godine. Navedeno je i da je članom dva iz Zakona o prestanku važenja Zakona o ulaganju u razvoj “Montenegro Airlinesa” izričito predviđeno da se danom njegovog stupanja na snagu obustavljaju postupci pokrenuti na osnovu Zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoju “Montenegro Airlinesa”, čime je “u konkretnom slučaju otpao pravni osnov po kome tužilac traži navedenu naknadu, zbog čega je sud odbio zahtjev tužioca kao neosnovan”.

Sud je konstatovao i da su Aerodromi Crne Gore isto potraživanje prijavili i kod stečajne uprave bivše avio-kompanije.

Privredni sud Crne Gore u martu prošle godine je na sličan način odbio tužbeni zahtjev kojim je kompanija “Montenegro erlajns” u stečaju tražila da joj država isplati 100.241.505 eura, pozivajući se da država toj kompaniji nije isplatila iznos pomoći predviđen Zakonom o ulaganju u konsolidaciju i razvoj “Montenegro Airlinesa” iz 2019. godine.

U toj presudi je navedeno da je takav zahtjev neosnovan, a da je Montenegro erlajns u stečaju dužan da državi nadoknadi parnični postupak u iznosu od 20.250 eura.

Sporni zakon iz 2019. godine predviđao je da država oprosti dug MA od 34 miliona eura, odnosno da za njega dobije nove akcije u kompaniji, zatim da kompaniji uplati novac i to 32 miliona eura da plati dug Aerodromima, 6,5 miliona da plati dug Kontroli letjenja, 6,8 miliona za dug Hipotekarnoj banci, šest miliona eura za dugove povjeriocima, zatim 11 miliona za iznajmljivanje aviona, 8,8 miliona za restauraciju motora i 50 miliona za kupovinu novih aviona do 2024. godine.