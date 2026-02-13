Mandiću se stavlja na teret da je 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući skupštinskim "range roverom", prepriječio put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

U Osnovnom sudu u Podgorici danas su pregledani brojni snimci nadzornih kamera na kojima se, prema riječima sutkinje Ivane Becić, vidi kako Danilo Mandić iz predjela pasa podiže ruku sa predmetom koji svijetli i koji je u jednom dijelu "u obliku nalik na pištolj", dok mu osoba koja sjedi sa desne strane spušta ruku, pišu Vijesti.

Time je nastavljeno suđenje Mandiću, sinovcu predsjednika Skupštine Andrije Mandića, koji je optužen za teško djelo protiv opšte opasnosti, laku tjelesnu povredu, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i oduzimanje vozila.

Mandiću se stavlja na teret da je 19. aprila prošle godine, oko 3.40 sati, upravljajući skupštinskim "range roverom", prepriječio put Podgoričanima Darku Peroviću i Arisu Turkoviću, nakon čega je, kako se sumnja, pucao na njih.

Sutkinja Becić je na današnjen ročištu detaljno analizirala desetine video-zapisa koji se odnose na kretanje vozila tamne boje, za koje je kazala da je "nalik na land rover", a koje se kretalo Bulevarom Ivana Crnojevića, pored stadiona, potom ka Zagoriču. Pregledani su i izuzeti snimci iz objekta "697", gdje su, prema navodima optužnice, akteri sjedjeli prije samog događaja.

Iz snimaka iz lokala "697" proizilazi da su Mandić i oštećeni Perović i Turković sat prije ponoći bili u istom lokalu, za različitim stolovima, te da se na snimcima vidi da komuniciraju.

"Uočava se da lice prepoznato kao Danilo Mandić desnom rukom iz predjela pasa podiže ruku u kojoj se nalazi predmet koji svijetli dok osoba koja sjedi sa njegove desne strane Arisa Turkovića, rukom spušta njegovu ruku sa tim predmetom, a koji se u jednom dijelu vidi da je u obliku nalik na pištolj, pri čemu ruku vraća u predjelu pasa dok se vidi komunikacija između njega i Darka Perovića", navela je sutkinja Becić, prenose Vijesti.

Prema pregledanim zapisima, svi su napustili lokal u 3.29 sati.

Na snimcima prikazanim u sudnici vidi se da je u 3.33 registrovano vozilo narandžaste boje marke "škoda fabia", a potom i vozilo tamne boje nalik na "land rover". Takođe, na snimcima se vidi više muškaraca koji stoje pored parkiranog vozila, dok se na jednom od zapisa uočava da četiri osobe odlaze sivim automobilom.

Sutkinja je potom precizirala i vremenski slijed kretanja vozila sa drugih lokacija.

"Na jednoj od kamera u 3.42 u Ulici Vaka Đurovića kod Vezirovog mosta uočava se prolazak tamnog vozila nalik na ‘land rover’. U 3.43 kamera iz Zagoriča registrovala je vozilo tamne boje nalik na ‘land rover’. Na drugom snimku u 03.46 sa kamera iz naselja Zlatica uočava se vozilo land rover. Na drugom snimku vidi se kako auto nalik na land rover se kreće u pravcu auto-puta”, kazala je Becić.

Branilac Mandića, advokat Miroje Jovanović, kazao je da je nejasno na osnovu kojih parametara je sud zaključio da je riječ o vozilu "nalik na land rover”", jer se na snimcima, kako je naveo, ne vidi marka i model automobila.

"Nejasno je na osnovu kojih parametara je sud zaključio da je vozilo tamne boje ‘nalik na land rover’, jer se na snimku ne vidi marka i model vozila”, rekao je Jovanović.

On je iznio i primjedbe na tok prethodnog ročišta, kada je predstavljen nalaz vještaka medicinske struke Nemanje Radojevića.

"Prigovaram dosadašnjem toku u dijelu gdje nisam mogao do kraja da ispitam vještaka Radojevića na način na koji sam ja mislio da treba", kazao je Jovanović.

Protiv Mandića je ispočetka istragu vodilo Više državno tužilaštvo, ali je nakon ocjene svih dokaza predmet ustupljen Osnovnom državnom tužilaštvu, uz obrazloženje da "optuženi nije imao namjeru da ubije Perovića i Turkovića".