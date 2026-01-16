Kažu da su kritike sudskih odluka uvijek dozvoljene, ali da bi bilo korisno da se one iznose u okviru zakonom predviđenih instanci, "a ne kroz javne optužbe koje mogu narušiti povjerenje građana u institucije, bez osnova".

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovni sud reagovao je na današnje navode pravnog tima bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića.

"U spornom tekstu problematizovano je pitanje profesionalizma postupajuće sudije Valentine Vuković i njenog razumijevanja kako tužbe tako i instituta koje je primijenila u prvostepenoj presudi. Iako u svakom sudskom postupku stranke imaju pravo da iznesu svoje argumente i da izraze nezadovoljstvo donijetom odlukom, što je potpuno legitimno i očekivano, nedopustivo je pisati javne žalbe na portalima medija i usljed nezadovoljstva odlukom suda davati uvrjedljive kvalifikacije na račun stručnosti postupajuće sudije. Sudija svoj posao obavlja u skladu sa Ustavom i Zakonom, samostalno i po svom sudijskom uvjerenju, dok je svaka odluka podložna ispitivanju od strane neposredno višeg suda po pravnim ljekovima koji stoje na raspolaganju nezadovoljnoj stranci", piše u reagovanju.

Kažu da su kritike sudskih odluka uvijek dozvoljene, ali da bi bilo korisno da se one iznose u okviru zakonom predviđenih instanci, "a ne kroz javne optužbe koje mogu narušiti povjerenje građana u institucije, bez osnova".

"Pravni poredak jasno predviđa mehanizme za slučajeve u kojima stranka smatra da je sud pogriješio — prije svega pravo na žalbu. Ukoliko pravni tim smatra da je presuda zasnovana na pogrešno utvrđenom činjeničnom stanju ili nepravilnoj primjeni zakona, postoji procedura pred Višim sudom u Podgorici, gdje se ti navodi mogu detaljno razmotriti i provjeriti. Time se obezbjeđuje dvostepenost postupka i dodatna garancija da će konačna odluka biti zasnovana na zakonu i činjenicama. S toga je neprimjereno i neprihvatljivo prezentiranje ličnog stava o predmetu spora nezadovoljne stranke kroz prizmu pitanja stručnosti postupajuće sudije i davanja uvrjedljivih konotacija", dodaju.

Zato je važno, ističu, da se sve primjedbe i sumnje u ispravnost presude iznesu kroz institucionalne kanale, "jer jedino tako možemo jačati povjerenje u pravosudni sistem i osigurati da se svaki postupak rješava na transparentan i zakonit način."

"Sudstvo mora ostati nezavisno od političkih i javnih pritisaka, a odgovornost svih učesnika je da poštuju taj princip, bez obzira na to da li im neka odluka ide u prilog ili ne", piše u reagovanju.