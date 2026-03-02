„Nema nikakvog odugovlačenja, ono što smo obećali iza toga čvrsto stojimo dakle naša je moralna obaveza ako želimo dobro Botunu onda dva projekta moraju da se realizuju, a to je ovo postrojenje i sanacija crvenog mulja“, kazao je Mujović.

Nakon što su mještani Botuna na jutrošnjem protestu kod gradilišta ekološkog postrojenja saopštili kako očekuju da ih premijer Milojko Spajić i gradonačelnik Saša Mujović pozovu na razgovor – prvi čovjek grada za RTV Podgorica ističe da je otvoren za dijalog, ali na održivim osnovama.

Povodom poziva mještana Botuna na razgovor o projektu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, gradonačelnik Podgorice poručuje da nema odugovlačenja – ponavlja da je riječ o projektu od ključnog značaja, ali i moralnoj obavezi prema građanima tog naselja.

„Nema nikakvog odugovlačenja, ono što smo obećali iza toga čvrsto stojimo dakle naša je moralna obaveza ako želimo dobro Botunu onda dva projekta moraju da se realizuju, a to je ovo postrojenje i sanacija crvenog mulja“, kazao je Mujović.

Naglašava da su, kada je riječ o sanaciji crvenog mulja, konkretni koraci već preduzeti i da je prvi uslov za realizaciju projekta ispunjen – zemljište je proglašeno javnim interesom, čime je, kako kaže, država pokazala odgovornost i spremnost da proces vodi institucionalno.

„Druga etapa jeste kako da to zemljište pretočimo u naše da to bude u vlasništvu države i to ili da se otkupi od sadašnjeg vlasnika ili ukoliko se pokaže da vlasnik nije poštovao slovo ugovpora … nakon toga ostalo i a dođe do rekultivacije tog prostora“, navodi gradonačelnik.

Mujović poručuje da je cilj da se kompletan postupak sprovede zakonito i transparentno, a da krajnji rezultat bude uređen prostor i realizovan projekat koji je, kako ističe, važan i za Botun i za Podgoricu.

Istovremeno, ostavlja prostor za razgovor o dodatnim garancijama.

„Ono o čemu možemo razgovarati je da li su građani zadovoljni sa tim garancijama, da li treba pojačati na način da republička skupština stane iza njih i takođe, da li su to projekti koji smo kao gg ponudili kako bi pomogli lokalno stanovništvo onda apsolutno možemo da pričamo u okviru toga“, naveo je Mujović.

Poručuje da poštuje stavove mještana i da je spreman na dijalog, ali na, kako kaže, održivim osnovama, bez politizacije teme

„Moje duboko poštovanje prema građanima Botuna, spremni smo da razgovaramo sa njima, ali na zdravim osnovama ne na bazi polikanstva ne na bazi nekih dnevnoplitičkih nego praktično održivih rješenja i na taj način doći ćemo do cillja“, zaključio je Mujović

Hoće li do sastanka sa mještanima doći u narednim danima, za sada nije precizirano, ali poruka gradonačelnika je jasna – projekat se neće zaustaviti, a za dijalog ostaje otvoren.