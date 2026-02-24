Kako je saopšteno iz te Opštine, sumnjaju da se u zoni gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, vrši iskopavanje potencijalno opasnih i štetnih materija.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Opština Zeta pozvala je Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) da izađe na teren u Botun i izvrši detaljna ispitivanja.

Kako je saopšteno iz te Opštine, sumnjaju da se u zoni gradilišta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, vrši iskopavanje potencijalno opasnih i štetnih materija.

"Naša sumnja da je predmetna lokacija kontaminirana još iz perioda rada Kombinata aluminijuma Podgorica, te da se na terenu nalaze ostaci kancerogenih anoda i drugih materija opasnih po zdravlje ljudi i životnu sredinu dobila je potvrdu nakon što su građevinske mašine počele da otkopavaju opasni materijal. Sve ove informacije za nas nisu novost i znali smo da će se sve ovo dogoditi, a ove tvrdnje izazivaju ozbiljnu zabrinutost i zahtijevaju hitnu, nezavisnu i stručnu provjeru nadležnih inspekcija. Iako je Saša Mujović tvrdio da je zemljište sa druge strane Morače kontaminirano, a ovo koje je bliže bazenu crvenog mulja da nije, svjedoci smo i kroz ovakve događaje da je Zeta trovana i uništavana više decenija u znatno širem luku i prečniku nego što je to dozvoljeno", piše u saopštenju.

Opština Zeta insistira da se gradilište odmah pečatira i zatvori do okončanja svih potrebnih analiza i pribavljanja nalaza nadležnih institucija.

Traže i da nadležne inspekcije bez odlaganja izađu na lice mjesta kako bi se utvrdilo činjenično stanje i spriječile eventualne dalje štetne posljedice.

"Ukoliko se potvrdi prisustvo opasnih i kancerogenih materija, svako dalje zadržavanje radnika i drugih lica na toj lokaciji predstavlja direktan rizik po njihovo zdravlje. U tom slučaju, odgovornost za eventualne posljedice snosiće nadležni organi i odgovorna lica koja nijesu pravovremeno reagovala. U prvom redu mislimo na Sašu Mujovića i Aleksandra Nišavića, ali i čelnike nadležnih inspekcija, a ovom prilikom još jednom pozivamo odlazećeg prvog čovjeka Glavnog grada da prestane sa kabadahijskim ponašanjem na teritoriji druge opštine".

Dodaju da su ranije "taksativno naveli koliko je propusta napravljeno a da pritom niko od nadležnih organa nije reagovao".

"U slučaju da se ćutanje onih koji trebaju da brinu o zdravlju građana nastavi, podržaćemo mještane Botuna ali i sve naše sugrađane u budućim akcijama sve dok se mašine iz Zete ne povuku", saopšteno je.