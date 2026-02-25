Jedan od okupljenih pozvao je direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Aleksandra Nišavića da dođe na lice mjesta, kao i nadležnu inspekciju, kako bi se utvrdilo da li je riječ o kancerogenom materijalu.

Mještani Botuna i jutros su od šest sati blokirali prilaz gradilištu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, poručujući da neće dozvoliti nastavak radova dok se ne ispita da li se na terenu otkopava kancerogeni materijal iz nekadašnjeg Kombinata aluminijuma Podgorica. Najavljuju radikalne proteste ukoliko nadležni hitno ne reaguju, piše CdM.

Jedan od okupljenih pozvao je direktora preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ Aleksandra Nišavića da dođe na lice mjesta, kao i nadležnu inspekciju, kako bi se utvrdilo da li je riječ o kancerogenom materijalu.

„Nećemo odustati od protesta sve dok je i jedan radnik na gradilištu“, poručuju mještani, uz najavu da će večeras na zboru građana odlučiti o daljim koracima.

Opština Zeta juče je saopštila da je pozvala Centar za ekotoksikološka ispitivanja (CETI) da bez odlaganja izađe na teren i izvrši detaljna ispitivanja, nakon potvrde da se u zoni gradilišta vrši iskopavanje potencijalno opasnih materija.

Mještanin Peđa Stojanović ranije je pozvao gradonačelnika Sašu Mujovića da ispuni obećanje da se ništa neće raditi dok ne počne sanacija crvenog mulja. Bojan Terzić kazao je da su mještani u prethodnom periodu pokušavali da problem riješe institucionalnim putem, ali da su, kako tvrdi, radovi započeti protivzakonito.

„Kompletan otpad od proizvodnje Kombinata aluminijuma koji je decenijama nepravilno skladišten sada se ponovo otkopava. To su tzv. anode sastavljene od katrana i raznih ugljovodonika, od kojih je, prema našim saznanjima, veliki procenat kancerogen“, naveo je Terzić.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine početkom februara saopšteno je da su se stekli preduslovi da se gradilište postrojenja u Botunu ponovo pusti u rad, nakon što je investitor otklonio nepravilnosti utvrđene zapisnikom građevinskog inspektora i dostavio dio nedostajuće dokumentacije.

Gradnja postrojenja zvanično je počela 30. decembra prošle godine, uprkos protivljenju dijela mještana. Prema podacima sa gradilišne table, rok za završetak radova je 31. maj 2028. godine.

Investitori su Glavni grad i „Vodovod i kanalizacija“, tehničku dokumentaciju izradila je firma „Nik kom“, dok reviziju potpisuje komisija na čijem je čelu vodeći revident Goran Sekulić. Izvođač radova je turska kompanija Kuzu–Alkatraš, a stručni nadzor vrši njemačka kompanija Fichtner GmbH & Co KG.