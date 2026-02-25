“Za realizaciju predmetnog projekta sproveden je postupak procjene uticaja na životnu sredinu, urađen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i na isti dobijena saglasnost."

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ekološka inspekcija Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nije dobila inicijativu za vršenje inspekcijskog nadzora, niti je na drugi način informisana o eventualnom iskopavanju materijala na gradilištu postrojenja otpadnih voda u Botonu, za koji bi se moglo smatrati da ima karakter opasnog otpada, kazala je “Vijestima” vršiteljka dužnosti generalne direktorica Direktorata za inspekcijski nadzor u tom resoru Vesna Bigović.

Mještani Botuna juče su na dva sata blokirali saobraćajnicu uz parcelu na kojoj je planirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda tvrdeći da to, pored ostalog, čine i zbog toga što se tokom radova na parceli “otkopava opasni otpad iz Kombinata aluminijuma”, precizirajući da se radi o “kancerogenim anodama”.

“Ekološkoj inspekciji nije podnesena inicijativa za vršenje inspekcijskog nadzora, niti je ista na drugi način informisana od uključenih aktera u ovaj projekat o eventualnom iskopavanju materijala na gradilištu postrojenja otpadnih voda u Botunu za koji bi se moglo smatrati da ima karakter opasnog otpada. Kada je u pitanju realizacija ovakvih projekata, obavještavamo Vas da su obaveze obezbjeđivanje propisnog upravljanja otpadom na investitoru ili izvođaču radova, u zavisnosti od toga kako su uređene ugovorom međusobne obaveze”, precizirala je Bigović.

Prema njenim riječima, direktno i stalno praćenje usklađenosti izvođenja radova na nekom objektu sa projektom, zakonima i drugim propisima, kao i davanje uputstava i naloga u vezi sa otklanjanjem utvrđenih neusaglašenosti ili nepravilnosti, ali i obavještavanja investitora i nadležne inspekcije, u skadu sa Zakonom o izgradnji objekata je na vršiocu stručnog nadzora na projektu.

“Za realizaciju predmetnog projekta sproveden je postupak procjene uticaja na životnu sredinu, urađen je Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i na isti dobijena saglasnost. Kroz Elaborat su propisane mjere za zaštitu životne sredine koje nosilac projekta treba da primjenjuje i poštuje u realizaciji projekta. Ekološka inspekcija u narednom periodu sprovodiće aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima”, poručila je Bigović.

Botunjani su juče najavili da će od danas svakog jutra od šest časova blokirati tu saobraćajnicu u naselju. Mještanin zetskog naselja Srpska Bojan Terzić najavio je prijave nadležnima u vezi sa “opasnim otpadom koji je u vrijeme rada Kombinata aluminijuma zakopavan van kruga fabrike, a sada se otkopava”. On je precizirao da su se mještani okupili i da bi spriječili dolazak zaposlenih na gradilištu na posao.