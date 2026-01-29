Zbog odluke o pečaćenju gradilišta budućeg postrojenja u Botunu burno je u zgradi Vlade

Gradilište postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom selu Botun večeras je zapečatio urbanističko-građevinski inspektor Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine kojim rukovodi Slaven Radunović (Nova srpska demokratija).

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", taj inspektor nije ostavio rok za otklanjanje nepravilnosti već je odmah donio odluku o pečaćenju gradilišta.

Prema tvrdnjama izvora "Vijesti" riječ o "sitnijim tehnikalijama zbog kojih inspektori obično subjektu nadzora ostavljaju rok u kojem ih treba otkloniti".

Direktor Direktorata za inspekcijske poslove Dalibor Đerić donio je rješenje bez znanja Radunovića, saznaju "Vijesti".

Inspektor Novak Lakušić navodno je u nalazu kao nedostatak konstatovao da mu nije dat dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti stručnog nadzora.

Zbog takve odluke, reagovao je i ambasador Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Johan Satler, koji je odmah tražio pojašnjenja za takvu odluku, saznaju "Vijesti".

Mještani Zete i rukovodstvo Opštine Zeta danima su protestovali zbog radova na gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Oni su prethodnih dana blokirali saobraćajnice u Zeti i Podgorici, a protestovali su i ispred Glavnog grada.

Skupština opštine Zeta je 22. januara sa 17 glasova za usvojila Predlog odluke o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu, dok su dva odbornika bila uzdržana.