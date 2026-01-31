Na sudu u Podgorici bivši načelnik GŠVCG tvrdi da je trpio pritiske i diskriminaciju, dok ministar odbrane negira neprimjereno postupanje

Izvor: Vlada Crne Gore

Skoro od samog dolaska Dragana Krapovića na funkciju ministra odbrane, bivši načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (GŠVCG) Zoran Lazarević tvrdi da je trpio nepoštovanje, omalovažavanje i pritiske. Prema njegovim riječima, Krapović je predložio njegovo razrješenje sa funkcije jer je „star“ i želi podmlađivanje kadra.

„Shvatio sam to kao diskriminaciju po osnovu starosti“, kazao je Lazarević juče pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici, Vanjom Vujović.

Lazarević je naveo da je 3. septembra 2024. godine primio rješenje o prestanku službe od 4. septembra, ali da je iz inata odlučio da se na posao vrati 6. septembra. „I onda sam podnio žalbu. Rekao sam: dosta mi je više da me političari razvlače“, rekao je bivši načelnik GŠVCG, tvrdeći da su omalovažavanje i diskreditacija od strane ministra, uključujući i prijetnje u pisanoj komunikaciji, nastavljeni.

Takođe, Lazarević je kazao da mu je zabranjeno učešće u međunarodnim aktivnostima od trenutka kada je ministar odlučio da ne odobrava njegove planove, zbog navodnog političkog komentarisanja članova Savjeta za odbranu i bezbjednost (SOB). „Od tada pa do završetka službe nisam učestvovao ni u jednoj međunarodnoj aktivnosti“, naveo je Lazarević.

Sa druge strane, ministar odbrane Dragan Krapović je pred sudom tvrdio da je sve rađeno u skladu sa propisima i da Lazarević „nije postupao drugačije nego prethodnici“. Pojašnjavajući odluku o „starosnoj politici“, Krapović je rekao: „Rukovodio sam se Zakonom o vojsci, kojim je propisano da profesionalnom vojnom licu služba prestaje sa 55 godina života i 35 godina staža.“

Govoreći o zabranama u inostranim aktivnostima, Krapović je objasnio: „Nisam donio naredbu da se on isključi iz aktivnosti, već ministar odbrane odobrava ili ne odobrava planove ukoliko nije saglasan sa predloženim aktivnostima.“

„Nisam bio saglasan sa daljim aktivnostima načelnika GŠV u inostranstvu jer je na sastanku Vojnog komiteta govorio o političkoj situaciji u zemlji, pri čemu je jednog člana Savjeta za odbranu i bezbjednost okarakterisao kao čovjeka pod stranim uticajem. Za mene, kao ministra, to je bilo šokantno i nisam smio dozvoliti da se to ponovi“, rekao je Krapović.

Suđenje se nastavlja 6. marta, a spor se vodi protiv države i ministra odbrane, s tvrdnjama Lazarevića da je trpio diskriminaciju i neprimjereno postupanje tokom svoje službe, prenosi portal Dan.