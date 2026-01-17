Komisija za razgraničenje, koja će se baviti pitanjem državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnih ugovora, a biće vođena od strane predstavnika MVP.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Rješavanje otvorenih pitanja između Crne Gore i Hrvatske koordinira Ministarstvo vanjskih poslova (MVP), na čelu sa potpredsjednikom Vlade za međunarodne odnose i ministrom vanjskih poslova Ervinom Ibrahimovićem. Dio pitanja rješava se kroz redovne aktivnosti nadležnih resora, dok se za kompleksnije teme formiraju specijalizovana tijela, poput komisija i mješovitih odbora.

Nakon što je ministar odbrane Dragan Krapović najavio da će voditi komisiju za pregovore o brodu „Jadran“, iz MVP su potvrdili da je planirano formiranje posebnog tijela za ovu temu. Sastav komisije biće dogovoren između Krapovića i Ibrahimovića.

Iz MVP podsjećaju da je prošle godine zabilježen značajan napredak u unapređenju bilateralnih odnosa i rješavanju otvorenih pitanja, zahvaljujući kontinuiranoj komunikaciji na visokom nivou. Ovaj napredak je, kako navode, prepoznat i od evropskih partnera, te je istaknut i u izvještaju Evropske komisije.

Osnovni mehanizam koordinacije su bilateralne političke konsultacije između MVP Crne Gore i Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, koje određuju dinamiku rješavanja pitanja i omogućavaju temeljit pristup svakom predmetu.

Među aktivnostima koje su obnovljene ili intenzivirane:

Međuvladin mješoviti odbor za sprovođenje Sporazuma o zaštiti prava manjina (hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Hrvatskoj), koji je ponovo počeo da radi nakon sedam godina.

Vladina komisija za nestala lica, formirana decembra 2024, koja se bavi pitanjima nestalih u oružanim sukobima na prostoru bivše SFRJ.

Komisija za brod „Jadran“, čije formiranje se očekuje zbog suprotstavljenih stavova obje strane.

Komisija za razgraničenje, koja će se baviti pitanjem državne granice i pripremama za zaključivanje međunarodnih ugovora, a biće vođena od strane predstavnika MVP.

Hrvatska je sredinom decembra formirala komisiju za povrat broda „Jadran“ i sukcesiju vojne imovine, što smatra jednim od uslova za zatvaranje Poglavlja 31 u pristupnim pregovorima, koje je Hrvatska zaustavila u decembru 2024. godine.