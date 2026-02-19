Kabinet predsjednika saopštio je da, u odnosu na reagovanje ministra Krapovića na inicijativu predsjednika Jakova Milatovića da se ispita ustavnost pojedinih odredbi Zakona o vojsci, ministar brani neustavno rješenje koje je uspostavio ministar Bošković.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

,,Takav stav predstavlja jasan kontinuitet politike prema vojsci kakvu je vodio DPS, uključujući i podršku spornim i neustavnim rješenjima iz tog perioda", navodi se u saopštenju.

Podsjećaju da je predsjednik Vlade član Savjeta za odbranu i bezbjednost.

,,Samim tim ne može eliminisati uloga Vlade kako ministar Krapović pokušava predstaviti", navodi se u reagovanju.