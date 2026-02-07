Većina mjera iz revizorskog izvještaja i dalje neprimijenjena, upozorenje na rizike po javno zdravlje i životnu sredinu

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Državna revizorska institucija (DRI) utvrdila je da Ministarstvo zdravlja i druge nadležne institucije bilježe nizak nivo realizacije preporuka iz izvještaja „Uspješnost upravljanja medicinskim otpadom“.

Od ukupno 30 preporuka upućenih na sedam subjekata revizije, pet je realizovano, devet je u fazi realizacije, za dvije nije utvrđen status, dok čak 14 preporuka nije realizovano.

DRI je u martu 2025. godine objavila revizorski izvještaj u kojem je ocijenjeno da upravljanje medicinskim otpadom u Crnoj Gori opterećuju ozbiljni sistemski problemi – prije svega nedostatak strateških dokumenata, slab institucionalni nadzor i neadekvatna evidencija podataka. Kako se navodi, nadležni organi nijesu uspostavili efikasan sistem kontrole i praćenja, što je dovelo do slabe realizacije planiranih aktivnosti i brojnih nejasnoća u vođenju evidencije otpada.

Posebno je istaknuto da izostanak strateškog okvira ima za posljedicu nepostojanje dugoročnih ciljeva i jasno definisanih uslova za racionalno i održivo upravljanje medicinskim otpadom.

DRI upozorava i na nejasnoće u vezi s trajanjem koncesionog ugovora za upravljanje medicinskim otpadom, koji se nalazi u završnoj fazi, kao i na odsustvo dugoročnih rješenja za zbrinjavanje pojedinih vrsta otpada, naročito patoanatomskog. Ti problemi, kako se navodi, zahtijevaju hitno rješavanje kako bi se spriječile negativne posljedice po životnu sredinu i javno zdravlje.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera izradilo je Državni plan upravljanja otpadom za period 2025–2029, koji je Vlada usvojila u oktobru 2025. godine. Nakon toga, Ministarstvo zdravlja Crne Gore donijelo je poseban plan za medicinski otpad za isti period, uz najavu da će u narednoj fazi uspostaviti efikasan sistem praćenja njegove realizacije.

Prema navodima DRI, Ministarstvo zdravlja planira i aktivnosti na uspostavljanju evidencije količina medicinskog otpada u zdravstvenim ustanovama, kao i uvođenje informacionog sistema za upravljanje ovom vrstom otpada.

Revizijom je takođe utvrđeno da većina javnih zdravstvenih ustanova koje su bile obuhvaćene kontrolom, izuzev Klinički centar Crne Gore, nije zaposlila niti imenovala odgovorna lica sa adekvatnim kvalifikacijama za upravljanje otpadom, niti je donijela interna akta kojima bi se precizirale obaveze izvještavanja prema nadležnim institucijama.

KCCG i JU Dom zdravlja Podgorica su, kako se navodi, u izvještajnom periodu sproveli nadzor nad upravljanjem otpadom i sačinili izvještaje sa mjerama za otklanjanje uočenih nepravilnosti.

Na kraju, nadležni Kolegijum DRI zaključio je da subjekti revizije imaju obavezu da do 5. februara 2027. godine dostave novi izvještaj o realizaciji preporuka, čime će se ocijeniti da li su u međuvremenu preduzeti konkretni i djelotvorni koraci.