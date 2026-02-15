Poziv na solidarnost, jačanje prevencije i sistemsku podršku djeci i porodicama

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Povodom 15. februara – Međunarodnog dana djece oboljele od malignih bolesti, Ministarstvo zdravlja Crne Gore uputilo je poruku solidarnosti i trajne posvećenosti unapređenju zdravstvene zaštite djece.

Kako prenosi portal Vijesti, iz resora zdravlja poručuju da maligna oboljenja u dječjem uzrastu predstavljaju kompleksan medicinski i društveni izazov koji zahtijeva multidisciplinarni pristup – od rane dijagnostike i savremenih terapija do rehabilitacije i dugoročne psihosocijalne podrške djeci i njihovim porodicama.

U saopštenju se navodi da je zahvaljujući napretku medicine i unapređenju terapijskih procedura stopa izlječenja dječjih malignih bolesti danas značajno veća nego ranijih decenija, ali da postignuti rezultati obavezuju na dalja ulaganja u prevenciju, dijagnostiku i postterapijsku brigu.

Ministarstvo je izrazilo poštovanje prema djeci koja, kako se ističe, sa izuzetnom hrabrošću prolaze kroz zahtjevne procese liječenja, kao i prema njihovim porodicama i zdravstvenim radnicima koji, pored medicinske pomoći, pružaju osjećaj sigurnosti i nade.

Kako pišu Vijesti, Ministarstvo je pozvalo institucije, stručnu i akademsku zajednicu, organizacije civilnog društva i građane da zajednički doprinesu izgradnji društva koje njeguje empatiju, razumijevanje i jednake mogućnosti za svako dijete. Naglašeno je da briga o zdravlju djece nije isključivo zdravstveno pitanje, već pokazatelj vrijednosnog sistema cijele zajednice.

U saopštenju se dodatno ističe značaj prevencije kroz stvaranje bezbjednog i podsticajnog okruženja – odrastanje bez izloženosti duvanskom dimu, pravilnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i usvajanje zdravih životnih navika od najranijeg uzrasta.

„Prevencija i rana intervencija ostaju ključni stubovi dugoročne zaštite dječijeg zdravlja“, navodi se u saopštenju, uz poruku da će sistem zdravstvene zaštite nastaviti da unapređuje uslove liječenja i podrške, sa ciljem da svakom djetetu bude obezbijeđeno pravo na zdravlje, dostojanstvo i djetinjstvo ispunjeno nadom.