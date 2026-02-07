Predloženo snižavanje imovinskog praga na 30.000 eura i povećanje maksimalnih zatvorskih kazni do deset godina

Izvor: ASP

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) uputila je Ministarstvo pravde preporuke da se u okviru predloženog krivičnog djela nezakonitog bogaćenja u vezi sa vršenjem javne funkcije imovinski prag snizi na 30.000 eura, te da se zaprijećene kazne zatvora dodatno pooštre.

Kako je saopšteno iz Akcija za socijalnu pravdu, javna rasprava o Nacrtu dopuna Krivičnog zakonika Crne Gore završena je juče, a Ministarstvo pravde je tim nacrtom predložilo uvođenje novog krivičnog djela koje bi bilo svrstano u grupu krivičnih djela protiv službene dužnosti.

Prema predlogu Ministarstva, krivično djelo bi postojalo ukoliko javni funkcioner za vrijeme vršenja funkcije stekne, prenese ili prikrije imovinu koja je u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima, i to ako vrijednost takve imovine prelazi 50.000 eura, uz zaprijećenu kaznu zatvora od šest mjeseci do pet godina. U slučaju da vrijednost imovine prelazi 100.000 eura, predviđena je kazna zatvora od jedne do osam godina, pišu Vijesti.

ASP smatra da je predloženi prag od 50.000 eura previsok i neopravdan, naročito imajući u vidu da se kod brojnih drugih krivičnih djela, uključujući i ona protiv službene dužnosti, relevantni imovinski prag vezuje za iznos od 30.000 eura.

Uz to, iz ove organizacije preporučuju oštriju kaznenu politiku – da maksimalna kazna za osnovni oblik krivičnog djela bude povećana na osam godina zatvora, dok bi za teži oblik, kada vrijednost nezakonito stečene imovine prelazi 100.000 eura, maksimalna kazna iznosila deset godina.

Ministarstvo pravde je u predloženim izmjenama predvidjelo i obavezno oduzimanje nezakonito stečene imovine, uključujući i imovinu koja je prenesena ili prikrivena preko povezanih lica. Takva imovina smatraće se stečenom u korist javnog funkcionera, osim ako se ne dokaže suprotno, pišu Vijesti.

Dodatno, nacrtom je precizirana definicija povezanih lica, koja obuhvata članove porodice, bračne i vanbračne supružnike, partnere u istopolnim zajednicama, članove zajedničkog domaćinstva, kao i fizička ili pravna lica sa kojima je javni funkcioner uspostavio poslovni ili drugi odnos radi sticanja ličnog interesa.

Iz ASP-a ukazuju da će se novo krivično djelo, ukoliko bude usvojeno, primjenjivati samo ubuduće, dok će brojni bivši nosioci javnih funkcija, koji su tokom godina obogatili imovinu, ostati van njegovog domašaja.

Na kraju, podsjećaju da su Ministarstvu pravde uputili i dodatne preporuke u vezi sa izmjenama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koje su takođe bile predmet javne rasprave, pišu Vijesti.