ASP ističe da su kineski radnici CRBC primali značajno više plate od domaće prosječne zarade – prosječna plata u CRBC 2018. godine iznosila je 5.500 eura, dok je prosječna zarada u Crnoj Gori bila 770 eura, a top menadžeri zarađivali i do 45.000 eura mjesečno.

Izvor: Twitter/Vlada Crne Gore

Akcija za socijalnu pravdu (ASP) objavila je da je trošak prve dionice autoputa Smokovac–Mateševo premašio 1,28 milijardi eura. U saopštenju ASP navodi da ukupna cijena uključuje sve građevinske radove, četiri vrste nadzora, eksproprijaciju, kamate, naknade po kreditima i fiskalna oslobođenja.

Glavni i naknadni građevinski radovi iznosili su 881,5 miliona eura, dok su četiri vrste nadzora koštale preko 30 miliona. Za eksproprijaciju prve dionice izdvojeno je oko 22 miliona eura, a kamate, obrada kredita i naknade za nepovučena sredstva iznosili su preko 80 miliona eura. Fiskalna oslobođenja premašila su 266 miliona eura, uključujući poreze i doprinose za strane radnike.

U saopštenju se dodaje da prihod od naplate putarine na prvoj dionici verovatno pokriva samo redovno održavanje autoputa, što dovodi u pitanje ekonomičnost i efikasnost cijelog projekta.