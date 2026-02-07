Spalević najavljuje procesuiranje vlasnika nelegalnih objekata i potpunu prohodnost kanala do kraja marta

Izvor: Mediabiro

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević saopštio je da će nadležni organi procesuirati veći broj vlasnika protivpravnih objekata u kanalu Mareze, naglašavajući da Glavni grad neće tolerisati nelegalnu gradnju u koritu ovog vodotoka.

On je za Vijesti kazao da su gradska preduzeća „Zelenilo“ i „Deponija“ od početka godine uklonila ukupno 15 nelegalnih objekata, te da se očekuje da kanal Mareze bude u potpunosti prohodan do kraja marta.

„Subjektima nadzora naloženo je uklanjanje raznih barijera, pomoćnih objekata, kokošinjaca, kućica za pse, poljskih toaleta, reflektora stadiona, zazidanih mostova, metalnih i betonskih ograda, kapija, šahti, agregata i razvodnih kutija. Subjekti čiji je identitet poznat postupili su po naloženim mjerama, dok su nepravilnosti kod nepoznatih subjekata otklonile službe angažovane na čišćenju kanala. Time će biti završena prva faza uređenja Mareze“, rekao je Spalević.

Sanacija kanala započeta je nakon obilnih padavina početkom godine, kada su poplavljena brojna naselja u Podgorici i Danilovgradu. U glavnom gradu najugroženija su bila naselja Beri, Mareza, Tološi i Doljani.

Od 7. januara, kada je sanacija zvanično počela, uklonjene su dvije barijere u naselju Pavlovine, a umjesto nelegalnih nasipa koji su povezivali kuće sa drugom obalom postavljen je pontonski most.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Spalević je najavio da će u drugoj fazi sanacije biti angažovana stručna lica koja će utvrditi vrstu i obim neophodnih radova.

„Biće urađeni predmjer i predračun, a po sticanju uslova ući ćemo u realizaciju. Zemljište u kanalu na području Donje Gorice, u Ulici Dušana Duće Mugoše, biće uklonjeno u roku od 30 dana, čim vremenski uslovi to dozvole. Radove će izvoditi ‘Deponija’, a svi nalozi za uklanjanje naslovljeni su na identifikovana lica“, pojasnio je.

Treća faza, kako je naveo, podrazumijeva izgradnju šetališta od izvorišta Mareze do Komanskog mosta, a gradska administracija već je zadužila Glavnu gradsku arhitekticu da izradi idejni projekat, pišu Vijesti.

„Uprava za inspekcijske poslove, inspektor za vode i gradske službe izvršili su kompletan obilazak kanala kako bi se utvrdilo činjenično stanje. Na više lokacija zatečeno je nezakonito prekidanje protoka vode zatrpavanjem otpada, višedecenijskim taloženjem, šibljem, pomoćnim objektima, improvizovanim prelazima, barijerama od vreća sa pijeskom, ogradama, reflektorima, smećem i građevinskim otpadom“, kazao je Spalević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je ranije najavio i podnošenje krivičnih prijava protiv „onih koji su dozvolili nelegalnu gradnju u kanalu Mareze“, poručivši da će gradska uprava postupati jednako prema svim uzurpatorima i da legalizacije takvih objekata neće biti.

Iz Glavnog grada su u januaru saopštili da će kanal Mareze biti „oslobođen u cjelosti i vraćen u izvorno stanje“.

„Pravnom licu koje je izgradilo objekte u koritu kanala biće naloženo da u najkraćem roku oslobodi kanal i vrati ga u prethodno stanje. Ukoliko se ne postupi po rješenju Uprave za inspekcijske poslove, uklanjanje će izvršiti Glavni grad preko Zaštite prostora Crne Gore, a o trošku uzurpatora“, poručeno je.