Podgorica nakon višemjesečne pauze dobila drugostepeni upravni organ

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poziciju vršioca dužnosti glavnog administratora Glavni grad Podgorica preuzeo je advokat Ratko Orović.

Orović je za dnevni list Dan potvrdio da je imenovan na ovu funkciju.

„Za vršioca dužnosti glavnog administratora imenovan sam 2. februara“, saopštio je Orović.

Glavni grad je prethodnih mjeseci bio bez glavnog administratora, čime je bio oslabljen rad drugostepenog organa u upravnom sistemu gradske uprave.

Funkcija glavnog administratora predstavlja drugostepeni organ u upravnim stvarima iz nadležnosti organa uprave i posebnih službi Glavnog grada, a njegovo imenovanje je od ključnog značaja za zakonito i efikasno rješavanje žalbi i upravnih postupaka.