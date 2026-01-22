On je kazao je da će rukovodstvo Glavnog grada biti izričito da se zakoni moraju poštovati i da će kanal Mareze možda biti preteča nekih budućih poteza i u ostalim slučajevima.

Zamjenik gradonačelnika Podgorice Boris Spalević saopštio je da inspektori bilježe sve objekte koji su izgrađeni na kanalu Mareza, te da će biti pokrenute krivične prijave protiv svih pravnih i fizičkih lica koja su nelegalno gradila. On je u emisiji “Argumenti” na RTCG rekao da će ova lokalna vlast očistiti kanal do kraja godine, a u drugoj fazi će kritične tačke biti sanirane.

On je kazao je da će rukovodstvo Glavnog grada biti izričito da se zakoni moraju poštovati i da će kanal Mareze možda biti preteča nekih budućih poteza i u ostalim slučajevima.

“Svjedoci smo da je dosta nelegalne gradnje i da se izgubio kompas”, kazao je Spalević.

Objasnio je da inspektori za vode rade svoj posao.

“I kada dođu do objekta u kanalu koje sputava to vodno dobro, pravi se zapisnik i evidentira se. Daje se nalog da se objekat ukloni a sve osobe za koje se ustanovi da su zaustavile kanal, pokrenuće se krivične prijave, ne samo za fizička, već i pravna lica. Neće biti nedodirljivih, svako ko je to radio ima da odgovara”, rekao je Spalević.

Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša ističe da voda iz kanala Mareze već 30 godina nije došla do Morače, a neće ni sad jer će da ponire u zemlju.

“To je porozno zemljište. Mi smo dobili jamu dugu 8,5, kilometara. Danas je kanal potpuno suv. Zato ja kažem da je to predstava”, kazao je on.

Za njega je svaka nelegalna gradnja za osudu.

Hidrolog Slavko Hrvačević kaže da je kanal Mareze napravljen za potrebe ribnjaka.

“Najmanje je bitno za koje namjene je napravljen. On je izgrađen kao vodni objekat. Planeri treba sjutra da riješe da taj kanal posluži kao vodni sistem”, objasnio je on.

Spalević je demantovao ranije navode da je riječ o stihijskoj akciji.

Kada je riječ o Akva parku, on je naveo da nije za to da se u blizini izvorišta grade bilo kakvi objekti.

“To je za mene jedna vrsta ekocida i ja apelujem da ti projektanti stave prst na čelo i razmisle da li treba da ugrozimo izvorište Mareze”, objašnjava zamjenik gradonačelnika i dodaje da sa Mareze oko 60 odsto građana Podgorice pije čistu i pitku vodu.

Pojašnjava da se mjerenja vezano za zamućenje vode sa Mareze redovno rade. Čišćenje kanala, kaže on, neće riješiti problem, ali će pozitivno uticati.

Spalević je kazao da za čišćenje Mareze ne treba da se rade projekti, te da je lokalna samouprava u obavezi da angažuje svoja preduzeća. Takođe ističe da imaju modernu opremu za to. Za sanaciju će, kako dodaje, angažovati projektante.

Hrvačević naglašava da projekti na Marezi ugrožavaju izvorište, te da jednom kada se ugrozi, potrebne su decenije da se to sanira.

Spalević je naglasio da će ova lokalna vlast očistiti kanal do kraja godine, u drugoj fazi će kritične tačke biti sanirane.

“Siguran sam da će kanal olakšati tološki lug i potez gdje se pravi jezero. A nije dobro što se jezero pravi”, kazao je on.