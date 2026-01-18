Zbog protivljenja izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Botun, mještani Zete danas će od 12 do 16 časova blokirati saobraćajnicu kod pumpe Čelebić. Protesti su prijavljeni i najavljeno je njihovo svakodnevno održavanje.

Mještani Botuna će danas, kako su najavili, blokirati saobraćajnicu kod pumpe Čelebić u Zeti. Planirano je da blokada traje od 12 do 16 časova, kako prenosi CdM.

Oni su juče saopštili da su prijavili proteste i najavljuju da će se održavati svakog dana.

Blokade su juče bile na mostu na Sitnici prema Cetinju i kod restorana “Jezero” u Vranjini.

Mještani Zete se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u selu Botun.