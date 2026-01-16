Muškarac u vozilu je krenuo da udara čekićem parkirani automobil jednog od mještana Botuna koji protestuje.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Tokom današnje blokade kružnog toka na magistralnom putu Nikšić - Cetinje došlo je do incidenta.

Incident se desio kod Nikšićkog mosta, a mještani koji su stajali na kružnom toku su potrčali put vozila, dok je nekoliko muškaraca i skočilo na automobil.

Nezvanično, počinilac incidenta je naveo da je žurio kući, jer ga je čekalo dijete koje ima ozbiljne zdravstvene probleme.