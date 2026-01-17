Blokade u zetskom selu Botun i danas su završene, a mještani najavljuju nastavak protesta za nedjelju u podne.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Današnje blokade saobraćajnica su okončane, dok mještani zetskog sela Botun najavljuju nastavak protesta za sjutra, u nedjelju 18. januara, sa početkom u 12 časova, objavio je portal RTCG.

Mještani Botuna i šireg područja Zete danas su protestovali zbog planirane izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U tom okviru organizovane su blokade na više lokacija – na mostu na Sitnici, na pravcu prema Cetinju, kao i kod restorana „Jezero“ u Vranjini. Protesti su trajali od 15 do 18 sati.

Na blokadi kod restorana „Jezero“ prisustvovao je i predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović. Prema izvještajima RTCG, saobraćaj je u tom periodu bio u potpunosti obustavljen.

Ipak, organizatori protesta na mostu prema Sitnici omogućili su prolazak autobusa koji je saobraćao ka Igalu, nakon što je jednoj putnici pozlilo, zbog čega je procijenjeno da je neophodno da vozilo nastavi put. Djelimično je propuštan i saobraćaj kod restorana „Jezero“, gdje su učesnici protesta zapalili vatru.

Portal RTCG navodi i da su demonstranti na toj lokaciji spriječili prolazak jednog vozila koje je pokušalo da zaobiđe blokadu, ali da tokom protesta nije bilo ozbiljnijih incidenata.

Podsjećanja radi, prethodna tri dana stanovnici Zete su, iz istog razloga, organizovali blokade kružnih tokova na Zabjelu, u Donjoj i Gornjoj Gorici, kao i na saobraćajnicama prema Nikšiću i Cetinju, te na putu Podgorica–Bar u mjestu Bistrice.

Policija je juče identifikovala 18 osoba koje će, zbog neprijavljenih okupljanja i blokiranja saobraćaja na pravcima Nikšić–Cetinje i u Bistrici, biti procesuirane u skladu sa zakonom. Takođe, više osoba privedeno je nakon verbalnog i fizičkog incidenta na kružnom toku u Gornoj Gorici, radi prikupljanja informacija i utvrđivanja svih okolnosti događaja.