Takođe, mještani Park-šume Zagorič u Podgorici blokirali su kružni tok na Zlatici, na ulazu na auto-put.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Mještani Botuna danas su blokirali kružni tok Cetinje - Nikšić, dok je blokiran i put Podgorica - Bar u mjestu Bistrica.

Takođe, mještani Park-šume Zagorič u Podgorici na pola sata su, u terminu od 15 do 15.30 sati, blokirali kružni tok na Zlatici, na ulazu na auto-put.

Policija je saopštila da je u Podgorici, zbog protesta građana na kružnom toku Cetinje - Nikšić, došlo do prekida saobraćaja za sve kategorije vozila, kao i na putu Podgorica - Bar u mjestu Bistrica.

Mještani Botuna se protive gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u tom naselju, a juče je bilo blokirano nekoliko saobraćajnica, kao i pruga Podgorica - Bar.

Mještani Park-šume Zagorič i danas su protestovali zbog, kako su ranije naveli, visokih kamata koje im je država obračunala za plaćanje državnih parcela na kojima su izgradili kuće prije oko 20 godina.

Oni su juče najavili da će kružni tok na Zlatici blokirati i narednih dana na pola sata, u terminu od 15 do 15.30 sati.